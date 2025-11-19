В разработке мирного плана не принимали участие ни Украина, ни Европа.

Белый дом намерен представить новое крупное мирное соглашение с Россией, которое, по словам чиновников, наконец положит конец войне в Украине. Как пишет Politico, в Администрации Дональда Трампа рассчитывают, что соглашение о прекращении войны в Украине будет достигнуто всеми сторонами уже в ближайшие дни.

"Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что, по их ожиданиям, рамочный документ о прекращении конфликта будет согласован всеми сторонами к концу этого месяца — а возможно, "уже на этой неделе", - пишет издание.

Однако в разработке нового мирного плана, похоже, не участвовали ни Украина, ни союзников Америки в Европе, пишет издание. Также пока неизвестно, какие решения предусматриваются по самым острым вопросам, связанным с захватом Россией обширных участков украинской территории, похищением десятков тысяч украинских детей или гарантиями безопасности для Украины.

При этом "настроения в Белом доме оптимистичные, и, похоже, план будет представлен Зеленскому как свершившийся факт", говорится в статье.

"То, что мы собираемся предложить [Украине], разумно… Нам, по сути, плевать на европейцев. "Главное — чтобы Украина согласилась", — сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Как отмечают обозреватели Politico, в Белом доме считают, что Украина сейчас находится в таком положении, учитывая коррупционные скандалы, которые преследуют Зеленского, учитывая, где сейчас находятся линии фронта, что, по их мнению, они могут заставить её принять эту сделку.

"Они говорят, что это разумно; это то, что, по их мнению, будет приемлемо для Украины", - отмечается в статье.

План по завершению войны в Украине

По данным Axios, США и РФ тайно работают над планом по прекращению войны в Украине. В плане США 28 пунктов и высокопоставленный российский чиновник заявил, что с оптимизмом смотрит на него.

Также стало известно, что Трамп отправил в Киев делегацию высокого уровня из Пентагона для проведения переговоров 19 ноября.

Кроме того, в среду, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с лидером Турции Рейджепом Эрдоганом.

