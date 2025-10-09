Силам обороны важно удержать фронт до ухудшения погодных условий, говорит Николай Волохов.

Россияне пытаются использовать остатки "зеленки", чтобы получить преимущество на фронте. Об этом в эфире "Киев 24" рассказал Николай Волохов "Абдула", командир Группы Терра в составе 3-го Армейского корпуса.

"Пытаются использовать мировой день - он уже короткий, но все еще немного его есть. Еще не все размыло, хотя уже начало размывать. И то, что мы сейчас наблюдаем - такая интенсификация штурмовых действий, она связана с тем, что это их последний рывок", - сказал Волохов.

Он добавил, что сейчас Силам обороны важно выдержать это наступление россиян. Поскольку ухудшение погодных условий пойдет на пользу именно украинским защитникам.

"Всегда погода не на стороне тех, кто движется. Сидеть проще на месте, чем лезть через болото, через чернозем размытый. И с этим связана большая интенсивность штурмов. Да, когда листья упадут - они будут больше использовать населенные пункты. Но те населенные пункты разбиты их и нашей артиллерией, там уже прятаться особо негде. Поэтому должны продержаться, должны не дать им сделать этот последний рывок", - добавил Волохов.

Военный отметил. что пока неизвестно, где именно россияне планируют сделать прорыв - в Донецкой или Харьковской области. Однако оккупанты накопили силы и хотят их реализовать.

"Наша тактика - держать оборону, не показывать врагу, что здесь есть возможность просочиться, прорваться. Чтобы он весь этот резерв удержал до того, как дороги размоет и не будет возможности использовать", - пояснил Волохов.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" сообщил, что российские ДРГ уже начали замечать в Константиновке Донецкой области. По его словам, оккупанты имели ряд тактических успехов, которые обеспечивают им более выгодное оперативное положение. И это, по его словам, может иметь плохие последствия.

В то же время OSINT-аналитик Unit Observer сообщил, что россияне перебрасывают свои силы в Днепропетровскую область. Отмечается, что речь идет о четырех мотострелковых бригадах, которые ранее действовали в районе Покровска.

