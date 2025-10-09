Благодаря совокупности тактических успехов, противник постепенно обеспечивает более выгодное оперативное положение, говорит "Алекс".

Диверсионно-разведывательные группы (далее – ДРГ) российских оккупационных войск периодически появляются в восточной части Константиновки Донецкой области. Такое заявление сделал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", который является автором Телеграм-канала "Офицер".

Он отметил, что Торецкое, Часовярское и Константиновское направления являются взаимозависимыми. По словам военного, если одно из них обвалится, следом падет и второе.

"На данный момент имеем продвижение противника со стороны Часового Яра и Александро-Шульгино, ДРГ противника периодически выскакивают в восточной части Константиновки, а сам город постепенно становится руинами", – рассказал "Алекс".

Военный также отметил, что Силы обороны Украины достойно держатся на своих участках. В то же время он добавил, что благодаря совокупности тактических успехов, противник постепенно обеспечивает более выгодное оперативное положение. И это, по его словам, может иметь плохие последствия.

Ситуация на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток, 8 октября, по состоянию на 22:00 на передовой было зафиксировано 162 боевых столкновения с противником. Больше всего - на Покровском направлении, где враг атаковал 37 раз.

Военный "Алекс" рассказывал о тяжелой ситуации на Северском и Лиманском направлениях. По его словам, оккупанты в районе Ямполя проводят активные наступательные действия. На обоих направлениях российские оккупационные войска пытаются просачиваться через лесные массивы.

