Романенко также прокомментировал информацию украинской разведки о количестве ракет на вооружении армии РФ.

Сейчас, по разным данным, Россия накопила сотни баллистических ракет, но при наличии огромного количества такого оружия, агрессор применил бы его значительно чаще. Не исключено, что враг имеет определенные проблемы с производством, или с комплектующими. Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

В частности, его попросили прокомментировать то, что, по данным украинской разведки, РФ имеет более 200 баллистических ракет и можно ли говорить, что враг готовится к комбинированному удару.

По словам специалиста, данные различаются. В частности, в середине мая ГУР Минобороны сообщало, что запасы баллистических ракет составляют 600 штук, сейчас говорят - 300, при том, что за два месяца было использовано примерно сотню, а выпуск достигает 60 единиц в месяц. То есть, как отметил эксперт, должно было быть еще больше 600 ракет.

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Романенко пояснил, что пока все данные расчетные, однако при наличии большого количества баллистики, враг бы ее применял "налево и направо" при любой возможности. По состоянию на сейчас, противник использовал за месяц 15 "Искандеров".

"Видимо, они (россияне - УНИАН) все же имеют проблемы с выпуском этих ракет и с поставкой комплектующих к ним. Иначе я не вижу смысла: имея огромные запасы ракет, их не использовать", - подчеркнул Романенко.

Он также прокомментировал сообщения о том, что россияне способны выпускать по Украине ежесуточно 1 тыс. "Шахедов" и способны ли Силы обороны противостоять такой угрозе.

"Примерно месяц-полтора назад ГУР говорило, что россияне способны выпускать 2700 "Шахедов" в месяц и 2500 фальшивых целей "Гербера". То есть, месячная продукция 5200 выходят... Я не знаю, насколько верны это цифры, потому что на сегодня уже запущено 4000 тысячи, а еще только середина месяца. В прошлом месяце эти цифры соответствовали - полный пуск за июнь составил всего 5400 дронов", - констатировал Романенко.

Он отметил, что сейчас "почему-то началось нарастание" количества дронов и эти цифры требуют анализа.

"То ли подключен новый завод (по производству дронов - УНИАН), то ли мы перестали вмешиваться в технологические процессы российских заводов, которые выпускаются эти беспилотники", - предположил эксперт.

В то же время он обратил внимание, что даже при определенном росте производства 1 тысячу дронов ежесуточно оккупанты могут запускать три дня в месяц.

""Шахеды" сами по себе не размножаются. Поэтому, сколько выпустили, сколько они способны и запустить по нам. То есть, так, чтобы каждый день тысяча - такого не будет. А иногда хочется им залпом запустить - там, сколько у них есть. Способны ли мы их сбивать? Ну пока, что иногда способны, иногда не способны, но львиная доля сбивается", - сказал аналитик.

Он добавил, что среди общего количества дронов, которые оккупанты запускают по Украине, почти 50%, как правило, - фальшивые цели, и ПВО Сил обороны во время российских атак уже отличает их от настоящих "Шахедов".

Угроза вражеских "Шахедов" для Украины - последние новости

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что в России продолжает расти производство "Шахедов", но есть нюансы. По его словам, один из нюансов заключается в том, что Shahed-136 в РФ практически полностью производится путем контрабандных поставок, лишь с незначительным импортозамещением.

Коваленко также напомнил, что производство Shahed-136 в РФ зависит от поставок иностранных комплектующих более чем на 85%, из которых примерно 65% - китайская продукция, остальные 35% не может восполнить даже Китай.

В то же время авиационный эксперт Константин Криволап раскритиковал украинскую стратегию борьбы с "Шахедами". Он подчеркнул, что наши средства ПВО не способны сбить эти "Шахеды" не потому, что там плохо ребята воюют, а из-за того, что "никто не ставит правильно задачи и не поставляют подразделениям то оружие, которое им необходимо".

"Мы сейчас в такой ситуации, что вынуждены сбивать БПЛА серьезными зенитно-ракетными комплексами, где каждая ракета стоит 200 тысяч долларов, а в то же время цена "Шахеда" сейчас от 50 до 80 тысяч долларов", - пояснил эксперт.

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