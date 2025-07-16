Сейчас, по разным данным, Россия накопила сотни баллистических ракет, но при наличии огромного количества такого оружия, агрессор применил бы его значительно чаще. Не исключено, что враг имеет определенные проблемы с производством, или с комплектующими. Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.
В частности, его попросили прокомментировать то, что, по данным украинской разведки, РФ имеет более 200 баллистических ракет и можно ли говорить, что враг готовится к комбинированному удару.
По словам специалиста, данные различаются. В частности, в середине мая ГУР Минобороны сообщало, что запасы баллистических ракет составляют 600 штук, сейчас говорят - 300, при том, что за два месяца было использовано примерно сотню, а выпуск достигает 60 единиц в месяц. То есть, как отметил эксперт, должно было быть еще больше 600 ракет.
Романенко пояснил, что пока все данные расчетные, однако при наличии большого количества баллистики, враг бы ее применял "налево и направо" при любой возможности. По состоянию на сейчас, противник использовал за месяц 15 "Искандеров".
"Видимо, они (россияне - УНИАН) все же имеют проблемы с выпуском этих ракет и с поставкой комплектующих к ним. Иначе я не вижу смысла: имея огромные запасы ракет, их не использовать", - подчеркнул Романенко.
Он также прокомментировал сообщения о том, что россияне способны выпускать по Украине ежесуточно 1 тыс. "Шахедов" и способны ли Силы обороны противостоять такой угрозе.
"Примерно месяц-полтора назад ГУР говорило, что россияне способны выпускать 2700 "Шахедов" в месяц и 2500 фальшивых целей "Гербера". То есть, месячная продукция 5200 выходят... Я не знаю, насколько верны это цифры, потому что на сегодня уже запущено 4000 тысячи, а еще только середина месяца. В прошлом месяце эти цифры соответствовали - полный пуск за июнь составил всего 5400 дронов", - констатировал Романенко.
Он отметил, что сейчас "почему-то началось нарастание" количества дронов и эти цифры требуют анализа.
"То ли подключен новый завод (по производству дронов - УНИАН), то ли мы перестали вмешиваться в технологические процессы российских заводов, которые выпускаются эти беспилотники", - предположил эксперт.
В то же время он обратил внимание, что даже при определенном росте производства 1 тысячу дронов ежесуточно оккупанты могут запускать три дня в месяц.
""Шахеды" сами по себе не размножаются. Поэтому, сколько выпустили, сколько они способны и запустить по нам. То есть, так, чтобы каждый день тысяча - такого не будет. А иногда хочется им залпом запустить - там, сколько у них есть. Способны ли мы их сбивать? Ну пока, что иногда способны, иногда не способны, но львиная доля сбивается", - сказал аналитик.
Он добавил, что среди общего количества дронов, которые оккупанты запускают по Украине, почти 50%, как правило, - фальшивые цели, и ПВО Сил обороны во время российских атак уже отличает их от настоящих "Шахедов".
Угроза вражеских "Шахедов" для Украины - последние новости
Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что в России продолжает расти производство "Шахедов", но есть нюансы. По его словам, один из нюансов заключается в том, что Shahed-136 в РФ практически полностью производится путем контрабандных поставок, лишь с незначительным импортозамещением.
Коваленко также напомнил, что производство Shahed-136 в РФ зависит от поставок иностранных комплектующих более чем на 85%, из которых примерно 65% - китайская продукция, остальные 35% не может восполнить даже Китай.
В то же время авиационный эксперт Константин Криволап раскритиковал украинскую стратегию борьбы с "Шахедами". Он подчеркнул, что наши средства ПВО не способны сбить эти "Шахеды" не потому, что там плохо ребята воюют, а из-за того, что "никто не ставит правильно задачи и не поставляют подразделениям то оружие, которое им необходимо".
"Мы сейчас в такой ситуации, что вынуждены сбивать БПЛА серьезными зенитно-ракетными комплексами, где каждая ракета стоит 200 тысяч долларов, а в то же время цена "Шахеда" сейчас от 50 до 80 тысяч долларов", - пояснил эксперт.