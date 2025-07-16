Производство зависит от поставок иностранных комплектующих более чем на 85%.

В РФ производство ударных дронов Shahed-136 и БпЛА-обманок "Гербера", "Пародия" продолжает расти и не исключено, что в декабре достигнет 500 единиц в сутки. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его данным, на сегодня производство Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" в РФ выросло на 10-15%. В то же время, как отмечает обозреватель, есть определенные нюансы.

"Суточная выдача готовой продукции Shahed-136 составляет более 100 единиц, плюс-минус 10-15%. Нюанс в этой категории в том, что вариативности в минус больше, чем в плюс, поскольку Shahed-136 в РФ практически полностью производится путем контрабандных поставок, лишь с незначительным импортозамещением", - утверждает аналитик.

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По его словам, производство Shahed-136 в России зависит от поставок иностранных комплектующих более чем на 85%, из которых примерно 65% - китайская продукция, остальные 35% не может восполнить даже КНР.

Коваленко уверяет, что суточное производство дронов-приманок "Гербера"/"Пародия" превышает 100 единиц, и производство подобных "пустышек" выросло примерно на 15%, поскольку эти дроны дешевые.

Меньше критически важных компонентов иностранного производства используются при их производстве, в основном, те, которые можно "заместить легкой контрабандой", или прямыми поставками из Китая.

"Таким образом, суммарное производство этой комбинированной категории в сутки составляет до 230 единиц. С учетом тенденций, не исключаю, что суточный показатель августа составит 250, сентября 280, октября 310, ноября 350, декабря 490-500", - отметил Коваленко.

При этом он обратил внимание, что это произойдет при условии стабильных поставок деталей и непрерывного производства.

Угроза вражеских "Шахедов" - последние новости

Ранее авиационный эксперт Анатолий Храпчинский предположил, что РФ в августе сможет запускать 1000 "Шахедов" за ночь. По его словам, в таком случае нужно искать решение, а именно малые ЗРК, которые смогут работать по таким целям.

У нас постоянно идет диалог о средствах перехвата. Но мы совсем мало говорим о системах детекции. Ведь начав активно заниматься темой перехвата воздушных целей, мы увидели больше проблем относительно возможности получения качественных координат в воздухе. Для того, чтобы противодействовать не только одной схеме перехвата в хвост, но и расширить возможности, чтобы быть более перспективными", - отметил эксперт.

В то же время авиационный эксперт Константин Криволап раскритиковал украинскую стратегию борьбы с "Шахедами". Он отметил, что сейчас ситуация со сбиванием этих дронов хуже, чем раньше, и это объясняется несколькими причинами.

Криволап отметил, что наши средства ПВО не способны сбить эти "Шахеды" не потому, что там плохо ребята воюют, а потому, что "никто не ставит правильно задачи и не поставляют подразделениям то оружие, которое им необходимо".

"Мы сейчас в такой ситуации, что вынуждены сбивать БпЛА серьезными зенитно-ракетными комплексами, где каждая ракета стоит 200 тысяч долларов, а в то же время цена "Шахеда" сейчас от 50 до 80 тысяч долларов", - пояснил эксперт.

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