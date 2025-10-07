По словам военного, ситуация на определенных направлениях имеет тенденцию к обострению.

Российское военное командование передислоцировало на временно оккупированные части юга Украины несколько подразделений с других направлений для подготовки к штурмам позиций ВСУ и проникновения в украинский тыл малыми группами. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

По его данным, определенное количество оккупантов переброшено на Запорожье и Херсонщину, где проходят боевое слаживание.

"Сейчас действительно перебросили несколько подразделений, и в частности это подразделения их воздушно-десантных войск. Это подразделения, которые довольно потрепанные, потрепанные в боях, и их перебрасывают на временно оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей, чтобы они прошли этапы восстановления, боевого слаживания", - рассказал спикер.

Также, по его данным, захватчики перемещают личный состав штурмовых групп с отдаленных позиций на передовые.

"Противник готовится к проведению штурмовых действий малыми группами пехоты и тактики просачивания, инфильтрации", - рассказал Волошин.

По его данным, сейчас достаточного сосредоточения сил и средств для масштабного прорыва российских войск пока не обнаружено. Военный утверждает:

"Однако говорить, будет ли здесь противник осуществлять какие-то прорывы - пока рано, потому что мы знаем, что ситуация на поле боя меняется довольно динамично. Однако пока таких сил и средств Силы обороны Украины на юге не обнаружили".

Южное направление, добавил Волошин, это Запорожье, Херсонщина, Одесская область и т.д., и на сейчас ситуация имеет тенденцию к обострению. В частности, за минувшие сутки противник увеличил удары дронами камикадзе, артиллерией и т.д. по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Всего на юге за минувшие сутки было 13 боевых столкновений, из которых 8 - на Гуляйпольском направлении, где враг пытается наступать вблизи Полтавки. На Ореховском направлении агрессор четыре раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Степное и Каменское, в штурмах были применены мотоциклы. На Приднепровском направлении противник совершил одну безрезультатную попытку продвинуться вперед возле Антоновских мостов.

Война в Украине - ситуация на юге

Напомним, на юге Украины, на Запорожском направлении, оккупанты "открыли" новый участок, где пытаются штурмовать позиции украинских защитников в районе Степногорска, с востока. Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал, что противник стремится взять под контроль Каменское и Плавни, а также вытеснить ВСУ с позиций, которые есть в этих населенных пунктах и продолжить движение в направлении Степногорска.

