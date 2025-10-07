В районе реки Оскол россияне пытаются увеличить свой плацдарм для улучшения логистики.

Ситуация на Южно-Слобожанском направлении остается сложной, поскольку россияне пытаются продвигаться там вперед. Об этом в эфире "Суспільного" рассказал Богдан Петренко - начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады.

"Волчанск - пожалуй, одна из самых горячих точек постоянно. Там достаточно высокий уровень интенсивности. Враг пытается штурмовать как в самом городе, так и западнее города, перейти реку и контролировать лес... Россия не жалеет человеческого ресурса для этих штурмов. Люди для них являются расходным материалом", - сказал Петренко.

В то же время он добавил, что еще одной точкой с высокой интенсивностью боевых действий является пограничная зона в районе населенных пунктов Меловое, Амбарное, Отрадное. По словам военного, там РФ пытается создать так называемую "санитарную зону".

"Фактически зайти с российской территории на российскую и установить там зону контроля. Действуют там малыми пехотными группами. Не применяется фактически техника. Но почти всегда применяется авиация, беспилотники", - добавил Петренко.

Он отметил, что россияне также активны в районе реки Оскол, где они пытаются расширить свои плацдармы на западном берегу. По его словам, РФ там пытается создать возможности для переброски техники в будущем.

"На сегодня такой возможности перебрасывать технику через реку у россиян нет. И достаточно проблематично для них как наступать, так и обеспечивать логистику. Потому что необходимо переносить все эти грузы вручную, перебрасывать через реку. Причем на реке переправы только через лодки, которые постоянно накрываются со стороны Сил обороны", - объяснил Петренко.

Ранее аналитики DeepState сообщили о продвижении россиян сразу в нескольких регионах. В частности на Днепропетровщине враг оккупировал населенный пункт Малиевка. Также россияне продвинулись вблизи Вороного на Днепропетровщине. Кроме того, оккупанты имели продвижение и в Донецкой области и в Запорожской области.

Между тем представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщил, что россияне перебросили несколько своих подразделений на юг для штурмов позиции ВСУ. Сейчас они проходят боевое слаживание на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

