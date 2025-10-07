Россияне перейдут от дронов на FPV-крылья с большой дальностью полетов, - прогноз военного

Трасса Славянск - Краматорск - Дружковка будет все больше контролироваться вражескими дронами, считает Егор Фирсов.

На сегодня ситуация в Краматорске стала сложной - FPV-дроны на оптоволоконнике залетают в центр города. Фиксируются удары КАБами и "Шахедами", все чаще нет света. Об этом заместитель командира 21 отдельного полка беспилотных систем Егор Фирсов написал в Facebook.

Он написал, что еще полтора месяца назад Краматорск по активности был похож на Киев. И примерно тогда вражеские FPV-дроны начали прилетать на трассу Краматорск - Славянск.

"Это означало сигнал - "взялись". Сейчас прилетов все больше: КАБы, "Шахеды". Чаще нет света. Чаще залетают и FPV-дроны, в том числе на оптоволоконнике, прямо в центр города. Они опасны именно в городе, потому что не теряют связь, когда снижаются - понятие радиогоризонт здесь не работает", - написал он.

Видео дня

Фирсов прогнозирует, что использование FPV-дронов немного снизится, а приоритет перейдет на крылья FPV, для которых дальность полета 60-70 км не проблема. По его словам, они в перспективе будут летать и за 100 км.

"Вес боекомплекта больше. Так называемая "килзона" и потенциальная зона поражения дронами будет только расти", - добавляет Фирсов.

По его словам, противник первым начал использовать крылья FPV и нас пока опережает.

"Будут страдать города, которые рядом с фронтом. Те дистанции, которые считались недосягаемыми, - превратились в норму. От Харькова до Белгорода, например, 50 километров. Еще два года назад это была почти недосягаемая для FPV дистанция. Сейчас - рабочая дальность", - написал он.

По его словам, Константиновка в Донецкой области уже почти в таком же положении, как и Покровск. Он сообщил об усложнении логистики из-за дронов. По его словам, трасса Славянск - Краматорск - Дружковка будет все больше контролироваться вражескими дронами.

"А в Дружковке все готовятся к эвакуации, как это было с Покровском год назад. Комендантский час там даже днем", - рассказал Фирсов.

Первый удар дрона на оптоволокне по Краматорску - как это произошло

Как сообщал УНИАН, вечером 5 октября по Краматорску ударил FPV-дрон на оптоволокне, попав в припаркованный легковой автомобиль.

В Краматорском городском совете сообщали, что в 17:50 Краматорск получил второй удар за сутки.

Корреспондент издания "Донбасс.Реалии" Сергей Горбатенко показал остатки боевой части дрона и оптоволокно, намотанное на ветки деревьев в Краматорске. Он добавил, что это "что-то новое и очень неприятное".

До этого в публичной плоскости не было известно об атаках российских беспилотников на оптоволокне по Краматорску. Однако в чатах военные сообщили, что подобные случаи случались. Также в пабликах предположили, что россияне запустили дрон со стороны Часов Яра.

Вас также могут заинтересовать новости: