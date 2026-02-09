Донбасс и Запорожье имеют разные приоритеты для Путина: Тимочко раскрыл суть

Эксперт подчеркнул, что Покровско-Мирноградская агломерация до сих пор остается самым горячим участком фронта.

Для кремлевского диктатора Владимира Путина Донецкая область превратилась в политический вопрос, поскольку определялась как одна из баз российской агрессии против Украины.

Об этом в эфире Украинского Радио сказал военный обозреватель Иван Тимочко, пояснив, что для Путина война против Украины давно вышла за пределы чисто военного противостояния.

По его словам, в течение зимних месяцев ситуация на фронте сложная и крайне интенсивная, особенно на Донецком и Запорожском направлениях. В то же время он обратил внимание на разницу в приоритетах противника: если Запорожское направление россияне фактически признают стратегически важным для Сил обороны Украины, то Донецкое для них имеет прежде всего политическое значение.

Что Донецкая область означает для РФ

Тимочко объяснил, что именно Донецкая область является для РФ не только зоной наибольшей концентрации боев, но и ключевым элементом информационной кампании. Наиболее агрессивные боевые действия там связаны с тем, что Донецкую область в Кремле с самого начала рассматривали как одну из основ российской агрессии против Украины. Требования Москвы относительно уступок этой территорией, по его словам, имеют политическую подоплеку, ведь неспособность реализовать собственные заявления серьезно бьет по имиджу Путина внутри РФ.

"Если Запорожское направление противник признает как стратегическое для нас, то Донецкое для них является политическим приоритетом. Донецкое направление для противника – это информационная кампания, наибольшее количество боев, причем это самые агрессивные бои, связанные с тем, что Донецкая область для Путина определялась как одна из баз российской агрессии против Украины", – заявил Тимочко.

Динамика боев

Отдельно военный обозреватель обратил внимание на динамику боевых действий в Донецкой области. Он подчеркнул, что Покровско-Мирноградская агломерация до сих пор остается самым горячим участком фронта, несмотря на многочисленные прогнозы о ее якобы неизбежной потере. По его словам, по состоянию на февраль 2026 года бои там продолжаются, что свидетельствует о способности Сил обороны Украины сдерживать противника.

В то же время Тимочко подчеркнул, что не менее напряженной является ситуация на Константиновском направлении, которое фактически открывает путь к Краматорску и Славянску. Он отметил, что российские войска пытаются одновременно обходить Константиновку с флангов и вести агрессивные бои непосредственно за город. По количеству столкновелений это направление, по его оценке, уже выходит на второе место после Покровско-Мирноградской агломерации.

Подводя итоги, военный обозреватель добавил, что активизация российского наступления на юге и юго-востоке Донецкой области, в частности атаки со стороны Часового Яра и Северска, направлена на попытку полной оккупации области.

"По количеству боевых действий на сегодня Константиновское направление становится вторым после Покровско-Мирноградской агломерации. Конечно, наступление россиян в Донецкой области, на южном и юго-восточном направлении усиливается противником именно на восточном, и по сути вражеские атаки со стороны Часового Яра и Северска направлены на попытку полной оккупации Донецкой области", - сказал эксперт.

Впрочем, Силы обороны Украины, по его словам, не позволяют врагу реализовать эти планы.

Ситуация на Донбассе

Напомним, в декабре 2025 года аналитики ISW Джессика Собески и Дженни Олмстед предполагали, что РФ сможет окончательно захватить Покровск и закрыть Мирноград в "котел" до конца прошлого года. Они говорили, что потеря Покровска не приведет к немедленному обвалу украинской обороны в Донецкой области из-за характера войны и наличия у Украины мощных полевых укреплений и сложного рельефа. В то же время они считают, что падение Покровска позволит России высвободить значительные боевые ресурсы.

