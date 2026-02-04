Для битвы за Славянск и Краматорск оккупантам нужно выполнить 3 задачи, – эксперт

Сейчас российская захватническая армия нуждается в пополнении и перегруппировке.

Прогнозировать, когда начнется битва за города Славянск и Краматорск, не имеет никакого смысла, ведь до начала боев за эти города перед оккупантами стоят еще несколько важных нерешенных задач. Об этом военный обозреватель Денис Попович сказал в эфире Radio NV.

По его словам, если сравнить темпы продвижения российских захватчиков в январе и декабре, то можно понять, что наступательные темпы врага замедлились, но количество штурмов не уменьшилось.

"Их активность не уменьшилась, а наступательные возможности они потеряли – стали вдвое менее эффективными. Это свидетельствует как раз о том, что российская армия сейчас обескровлена. Им нужна перегруппировка, пополнение. И им нужно подумать, если они и дальше хотят наступать, то за счет каких ресурсов они это будут делать", - отметил Попович.

В этой связи он отмечает, что прогнозировать, когда начнется битва за города Славянск и Краматорск, не имеет никакого смысла.

"Для того, чтобы они начали наступательные действия непосредственно за Славянск и Краматорск, им нужно, во-первых, захватить Лиман. Это первый квест. Они даже сейчас не приблизились к штурмовым действиям за Лиман. Во-вторых, им желательно было бы закончить бои за Покровско-Мирноградскую агломерацию. В-третьих, подойти к Константиновке, а затем взять Константиновку и т.д. Им нужно выполнить очень много условий, чтобы перейти непосредственно к боям за Славянско-Краматорскую агломерацию", - подчеркнул Попович.

Ситуация на фронте - что говорят эксперты

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Владислав Селезнев считает, что Россия должна создать как минимум три ударных плацдармаи откуда синхронизировано атаковать Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.

Только при таких условиях действия врага могут быть максимально эффективными по захвату Краматорско-Славянской агломерации.

