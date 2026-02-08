РФ нанесла авиаудар по спальному району Краматорска: один человек погиб, есть пострадавшие

Спасатели работали в условиях постоянной угрозы повторных атак.

Российские захватчики сегодня, 8 февраля, обстреляли Краматорск, в результате чего один человек погиб, а еще два получили ранения. Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

"В 05:00 российские войска нанесли удар по одному из спальных районов города. По предварительной информации, один человек погиб и два получили ранения", - отметил чиновник.

По его словам, в результате удара также были повреждены семь многоэтажек.

"Устанавливаем окончательные последствия теракта, работают все соответствующие службы", - добавил он.

В ГСЧС Донецкой области сообщили, что в результате атаки горели квартиры на третьем этаже 9-этажного жилого дома, а также легковые автомобили, которые находились во дворе.

"К сожалению, один человек погиб, еще два получили ранения. Чрезвычайники работали в условиях постоянной угрозы повторных обстрелов и все же ликвидировали пожары на общей площади 250 кв. м", - добавили в сообщении.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, сегодня, 8 февраля, россияне массированно обстреляли Херсон, в результате чего ранения получили семь человек.

"Во время ликвидации последствий атаки чрезвычайники спасли 2 женщин: одну деблокировали из-под завалов частного дома, другую - из поврежденной квартиры", - сообщили в ГСЧС.

Также сообщалось, что оккупанты нанесли удары по Днепропетровской области и Запорожью. Отмечается, что в Днепровском районе в результате обстрела пострадал 10-летний мальчик. Сейчас ребенок находится в больнице, медики оценивают его состояние как средней тяжести.

