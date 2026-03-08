Враг добился успеха на Добропольском направлении: военный предупредил о планах оккупантов

Алекс заявил, что враг продвинулся в населенном пункте Гришино Донецкой области.

Российские захватчики сумели осуществить успешные тактические наступательные действия на Добропольском направлении фронта.

Об этом сообщил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным Алекс в своем Телеграм-канале "Офицер". По его словам, враг продвинулся в населенном пункте Гришино Донецкой области.

Военный прогнозирует, что оттуда российские оккупанты, скорее всего, будут пытаться продвинуться в направлении поселка Доброполье, а впоследствии – и в одноименный город.

Видео дня

"Штурмы в лоб со стороны Белицкого и Родинского длительное время уже не дают желаемых результатов, поэтому [россияне] уже постепенно смещают акценты на направлении", – резюмировал Алекс.

Война в Украине: ситуация на фронте

Генеральный штаб ВСУ в вечернем обращении за 7 марта сообщил, что на фронте по состоянию на 22:00 было зафиксировано 113 боевых столкновений с противником. Наиболее активным враг был на Покровском, Константиновском, Славянском и Гуляйпольском направлениях.

В то же время аналитический проект DeepState сообщает, что российские оккупанты захватили село Сопич Эсманской общины Сумской области. На днях стало известно, что враг похитил оттуда 19 местных жителей – их вывезли на территорию России.

Вас также могут заинтересовать новости: