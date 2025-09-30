Андрею Нескубину было 33 года.

Украинский актер, волонтер и музыкант Андрей Нескубин погиб на фронте. Мужчине было 33 года.

О его смерти сообщили на странице культурно-общественного центра "Шелтер Плюс" в Facebook, активным участником которого был Андрей.

"С глубокой скорбью сообщаем о гибели Андрея Нескубина, который погиб, защищая Украину от российских оккупантов. Это невосполнимая потеря для страны, для города, для армии, для семьи. Андрей был талантливым музыкантом, певцом, актером. Он занимался волонтерской деятельностью и был участником многих проектов "Шелтер Плюс", - отметили в посте.

Известно, что Нескубин вступил в ряды Вооруженных Сил Украины в 2023 году. Он получал ранения на фронте и перенес несколько операций. Однако на днях во время выполнения задания погиб в результате удара российской авиабомбы.

"Он воевал два года, пережил "ноль", ранения, тяжелые последствия войны, операции. Гибель произошла в 12 км от фронта, когда он дежурил в штабе. Стерла его война разрывом авиабомбы", - говорится в посте центра "Шелтер Плюс".

