Там уточнили, что речь идет о Лысовке и Сухом Яре в Донецкой области.

По решению командования, подразделения Сил обороны осуществили организованный маневр в районе населенных пунктов Лысовка и Сухой Яр, личный состав был перемещен на более выгодные рубежи. Об этом говорится в сообщении 7 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ (ДШВ) по поводу отхода от части позиций возле Покровска и Мирнограда Донецкой области.

"Маневр проведен для сохранения жизни военнослужащих, улучшения логистического обеспечения группировки и выравнивания линии фронта", - отмечается в нем.

Отмечается, что из соображений безопасности информация о проведении операции определенное время не обнародовалась, чтобы избежать рисков срыва ее выполнения.

Также сообщается, что ситуация в районе Мирнограда остается сложной.

В 7 корпусе отмечают, что враг активно обстреливает город с помощью КАБов, в частности, за прошедшую неделю россияне сбросили на город 21 авиабомбу. В сообщении сказано:

"Противник ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника с применением всех имеющихся средств".

Отход ВСУ с части позиций под Покровском

Как сообщал УНИАН со ссылкой на СМИ, Силы обороны Украины отошли с части позиций под Покровском и Мирноградом, в частности в районе сел Сухой Яр и Лысовка, еще несколько недель назад. Отмечалось, что таким образом "мешок" полуокружения уменьшился.

Речь шла о том, что это было сделано, чтобы не допустить потенциального окружения и выровнять линию фронта.

