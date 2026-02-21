Силы обороны продвинулись на юге Украины: офицер ВСУ раскрыл подробности

Успехи удалось получить благодаря удачному сочетанию условий и подготовительной работе, проведенной украинскими защитниками, говорит Ткачук.

Силы обороны Украины добились успехов на юге – в направлении населенных пунктов Павловка, Успеновка и Терноватое Запорожской области.

Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины Андрей Ткачук в комментарии телеканалу "Мы – Украина". По его словам, эти успехи удалось получить благодаря удачному сочетанию условий и подготовительной работе, которую провели украинские защитники.

Отмечается, что среди таких условий – не только блокировка систем спутниковой связи "Старлинк" для оккупантов. Речь также идет о переброске врагом большого количества резервов на Покровско-Мирноградское направление.

"Я вообще не хочу делать какие-то прогнозы, "перегревать" общество и настраивать на то, что будет огромное контрнаступление, которое где-то продвинется. Мы уже это имели, здесь нужно быть спокойнее в этом плане и не мешать Силам обороны", – добавил военный.

Ткачук подтвердил, что украинским защитникам удалось продвинуться на определенных участках фронта:

"Да, есть хорошие продвижения в сторону Павловки и Успеновки, есть продвижения со стороны Тернового и Терноватого. Есть хорошие действия наших сил, и я считаю, что это окно может закрыться в ближайшее время. Вопрос не только в терминалах, а в том, что россияне могут подтянуть резервы".

Проект DeepState сообщает, что российские оккупационные войска продвинулись в районе трех сел Донецкой области – вблизи Платоновки, Бондарного и в Приволье.

Между тем Силы обороны поразили два российских корабля и два самолета на территории временно оккупированного Крыма. Речь идет о двух пограничных сторожевых кораблях проекта 22460 "Охотник", сообщил Генеральный штаб ВСУ.

