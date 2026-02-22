Активные действия начались еще в середине января: Волошин раскрыл детали операции на юге

Штурмовые действия Силы обороны ведут, в частности, возле Тернового и Калиновского.

Украинским штурмовым подразделениям удалось отбросить противника благодаря контратакам, которые они провели вблизи Тернового и Калиновского на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, пишет Укринформ.

"Мы сообщали о том, что на некоторых участках линии боевого столкновения, на границе Днепропетровской и Запорожской областей, штурмовые подразделения Сил обороны Украины проводят контратакующие и штурмовые действия, возле Тернового и Калиновского - это одни из тех участков", - рассказал он.

По словам Волошина, активные действия украинской армии на юге начались примерно в середине января. Он подчеркнул, что на определенных участках продолжается активная оборона и попытки возвращения под контроль населенных пунктов.

Видео дня

"Благодаря удачным действиям нам удалось отбросить врага", - отметил Волошин.

Спикер рассказал, что на Гуляйпольском и Александровском направлениях боевая активность довольно высокая. Так, за прошедшие сутки на участке Гуляйполя зафиксировано 35 боевых столкновений. Кроме того, говорит он, украинские подразделения провели более полутора десятков поисково-ударных и штурмовых действий.

Также Волошин сообщил, что враг активно применяет авиацию для противодействия украинским подразделениям. В частности, зафиксировано более 20 авиаударов, использование управляемых авиабомб, привлечение штурмовой и армейской авиации, а также более 40 неуправляемых авиационных ракет.

Ситуация на юге: что известно

Как писал ранее УНИАН, ВСУ подтвердили контрнаступательную операцию на Александровском направлении. Отмечалось, что ключевой задачей украинских защитников является срыв планов противника по дальнейшему продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях. В Десантно-штурмовых войсках рассказали, что восстановлен контроль над территорией более 300 кв. км, над восемью населенными пунктами. Однако, отметили, пока продолжается активная фаза операции, говорить об окончательных ее результатах несколько преждевременно.

Накануне аналитики DeepState сообщили, что Силы обороны отбросили РФ в Днепропетровской области, а именно вблизи Калиновского и в Терновом. В то же время, по данным мониторингового проекта, враг имеет продвижение в Покровске и Свято-Покровском в Донецкой области.

Также офицер Вооруженных сил Украины Андрей Ткачук рассказывал, что Силы обороны продвинулись на юге Украины - в направлении населенных пунктов Павловка, Успеновка и Тернуватое. По его словам, эти успехи удалось получить благодаря удачному сочетанию условий и подготовительной работе, которую провели украинские защитники.

Вас также могут заинтересовать новости: