В ВСУ заявили о прорыве обороны россиян на одном из направлений

Это позволило открыть плацдарм для тактического продвижения дружественных подразделений, пояснили в ДШВ.

Бойцы 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ прорвали оборону врага. Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"Наземные боевые группы разведки "CG132" 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса ШР ДШВ ВС Украины прорвали линию обороны противника на Александровском направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе операции были уничтожены вражеские огневые сооружения, живая сила и места хранения боеприпасов оккупантов.

"Благодаря профессиональным действиям разведчиков, сорваны планы врага по дальнейшему наступлению. Это позволило открыть плацдарм для тактического продвижения дружественных подразделений", - добавили в ВВС.

Ситуация на Александровском направлении: последние новости

Ранее УНИАН писал, что ВСУ осуществляют успешную контрнаступательную операцию на Александровском направлении. Отмечалось, что ключевой задачей украинских защитников является срыв планов противника по дальнейшему продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях, а также разгром группировки вражеских войск и вытеснение их за пределы админграницы Днепропетровской области.

По словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, на этом направлении активные действия Сил обороны начались еще в середине января. Он рассказал, что украинским штурмовым подразделениям удалось отбросить противника благодаря контратакам, которые они провели вблизи Тернового и Калиновского на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

