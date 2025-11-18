РФ может готовить механизированные штурмы на этом направлении, отмечает Селезнев.

Российские оккупанты не прекращают попыток взять в окружение Силы обороны в районе Покровска и Мирнограда Донецкой области, но украинский гарнизон продолжает удерживать эти города. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

"Держится благодаря тому, что мы продолжаем удерживать позиции в районе Родинского и в районе Гришино, тем самым не давая сомкнуть россиянам клещи оперативного полуокружения. Соответственно, имея возможность обеспечить логистику нашего гарнизона, действующего там", – сказал Селезнев.

Он добавил, что в ближайшее время Силы обороны могут перейти к "маневренной обороне".

Также эксперт не исключил сценария, при котором украинские защитники отойдут от рубежей в пределах Мирнограда. По словам Селезнева, это позволит направить освободившиеся ресурсы на удержание "горловины" до Покровско-Мирноградской агломерации.

"Пусть военные принимают решение, как именно дальше продолжать действовать – или вести оборону Покровска и Мирнограда, или проводить определенные маневровые действия с отходом на другие рубежи и позиции, избегая оперативного окружения наших сил и средств. Безусловно, я не знаю, какое решение будет принято", – добавил эксперт.

В то же время он отметил, что рассчитывать на то, что Силы обороны смогут долго удерживать позиции в Покровске и Мирнограде, "было бы нереалистично". По словам эксперта, РФ имеет значительные человеческие ресурсы и постоянно компенсирует собственные потери.

"Тех, кто сбежал, погиб или был ранен, пополняют новыми группами штурмовиков, которые продвигаются небольшими и сверхмалыми подразделениями", – отметил Селезнев.

Ситуация в районе Покровска: что известно

Ранее о продвижении РФ восточнее Покровска, в районе так называемого "Добропольского выступа", сообщали аналитики DeepState. В частности, по их данным, враг имел успехи недалеко от населенных пунктов Владимировка и Софиевка. Кроме того, РФ продвинулась в районе Мирнограда – возле Новоэкономичного и Миролюбовки.

Между тем в 7 корпусе ДШВ рассказали, что РФ хочет выйти к населенному пункту Гришино, что к северо-западу от Покровска. Отмечается, что врагу не удается продавить оборону Покровска, поэтому Россия пытается обойти город.

