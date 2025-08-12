Служба безопасности Украины успешно противодействует российскому плану под названием "Диверсионный шум", который в конце 2023 года лично ввел кремлевский диктатор Владимир Путин. Об этом Председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк отметил во время интервью телеканалу "Мы-Украина" в эфире марафона "Единые новости".
"Начиналось все с поджогов обычных автомобилей, потом они начали работать и с самодельными взрывными устройствами. Впрочем, мы очень эффективно это предотвращаем. Почти 80% всех такого рода преступных враждебных проявлений раскрываются на опережение, мы предотвращаем это. Здесь очень важную роль играет институт двойной агентуры. Враг свято верит, что есть источник, а на самом деле - это наши патриотически настроенные граждане. У нас над каждым регионом создан агентурный "колпак". Он дает возможность контролировать ситуацию и своевременно задерживать вражеских приспешников", - поделился генерал-лейтенант.
Малюк привел данные, что контрразведка Службы безопасности Украины в целом с начала полномасштабного вторжения разоблачила 118 агентурных российских сетей.
"Среди них те, которые получали информацию о Силах обороны Украины, готовили удары, и даже те, которые готовили покушение на Президента. То есть, это разнокалиберные агентурные сети, но каждая из них - это организованная форма преступной деятельности против основ национальной безопасности. Сейчас следователи СБУ объявили более 3,5 тысячи подозрений в госизмене, имеем более 1 тысячи приговоров. В среднем суд дает 12-13 лет, но есть и пожизненные сроки заключения", - отметил Малюк.
Глава СБУ рассказал, что борьба с вражескими агентурными сетями находится на личном контроле у Президента Украины Владимира Зеленского.
Малюк поделился, что за 2024 год Россия потратила на информационную войну против Украины 4,6 миллиарда долларов. Кроме этого, страна-агрессор имеет 19 институтов, которые работают над тем, чтобы информационно влиять на украинских граждан.
Ситуация на фронте
Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Сумщине освобождены 6 из 18 оккупированных россиянами точек. Он добавил, что в двух точках ВСУ вышли на границу с Россией. Зеленский добавил, что мы продвигаемся вперед и это хорошие новости.
Также мы писали, что Зеленский объяснил, что Украина не согласится на тот обмен территориями, который предлагают американцы. В частности, он добавил, что мы не выйдем из Донбасса, потому что это украинские территории, которые Россия незаконно захватила. По мнению президента США, Донбасс для россиян является "плацдармом для будущего нового наступления".