Глава СБУ заявил, что в каждом регионе Украины есть агентурный "колпак", который дает возможность контролировать ситуацию.

Служба безопасности Украины успешно противодействует российскому плану под названием "Диверсионный шум", который в конце 2023 года лично ввел кремлевский диктатор Владимир Путин. Об этом Председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк отметил во время интервью телеканалу "Мы-Украина" в эфире марафона "Единые новости".

"Начиналось все с поджогов обычных автомобилей, потом они начали работать и с самодельными взрывными устройствами. Впрочем, мы очень эффективно это предотвращаем. Почти 80% всех такого рода преступных враждебных проявлений раскрываются на опережение, мы предотвращаем это. Здесь очень важную роль играет институт двойной агентуры. Враг свято верит, что есть источник, а на самом деле - это наши патриотически настроенные граждане. У нас над каждым регионом создан агентурный "колпак". Он дает возможность контролировать ситуацию и своевременно задерживать вражеских приспешников", - поделился генерал-лейтенант.

Малюк привел данные, что контрразведка Службы безопасности Украины в целом с начала полномасштабного вторжения разоблачила 118 агентурных российских сетей.

Видео дня

"Среди них те, которые получали информацию о Силах обороны Украины, готовили удары, и даже те, которые готовили покушение на Президента. То есть, это разнокалиберные агентурные сети, но каждая из них - это организованная форма преступной деятельности против основ национальной безопасности. Сейчас следователи СБУ объявили более 3,5 тысячи подозрений в госизмене, имеем более 1 тысячи приговоров. В среднем суд дает 12-13 лет, но есть и пожизненные сроки заключения", - отметил Малюк.

Глава СБУ рассказал, что борьба с вражескими агентурными сетями находится на личном контроле у Президента Украины Владимира Зеленского.

Малюк поделился, что за 2024 год Россия потратила на информационную войну против Украины 4,6 миллиарда долларов. Кроме этого, страна-агрессор имеет 19 институтов, которые работают над тем, чтобы информационно влиять на украинских граждан.

Ситуация на фронте

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Сумщине освобождены 6 из 18 оккупированных россиянами точек. Он добавил, что в двух точках ВСУ вышли на границу с Россией. Зеленский добавил, что мы продвигаемся вперед и это хорошие новости.

Также мы писали, что Зеленский объяснил, что Украина не согласится на тот обмен территориями, который предлагают американцы. В частности, он добавил, что мы не выйдем из Донбасса, потому что это украинские территории, которые Россия незаконно захватила. По мнению президента США, Донбасс для россиян является "плацдармом для будущего нового наступления".

Вас также могут заинтересовать новости: