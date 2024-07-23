Федоренко подтвердил, что на Харьковщине действительно удалось ударить по новейшей российской колесной САУ 2С43 "Мальва".

На Харьковщине Волчанск и Липцы нужны врагу, чтобы создать плацдарм для продвижения вглубь Украины, а также для обстрела артиллерией Харькова. Об этом сказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

Он отмечает, что ведется работа по недопущению возможности перехода линии государственной границы противником на еще одном из отрезков в Харьковской области. По его словам, ДРГ противника "щупают", чтобы узнать, что происходит за линией госграницы, где не идут бои, какое состояние украинской обороны, а также враг пытается совершать провокации.

Федоренко сказал, что враг стягивает дополнительные силы под Волчанск и Липцы, потому что хочет усилить натиск.

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"Противнику нужен Волчанск для того, чтобы сформировать плацдарм для дальнейшего продвижения в тыл нашей группировки, которая держит Купянск. Для чего нужны противнику Липцы? Чтобы максимально подойти к административным границам города Харькова. Когда противник подтянет ствольную артиллерию, а также системы реактивного огня, то он сможет достаточно эффективно наносить огневое поражение, за счет ствольной артиллерии, по городу Харькову, что приведет к тотальному террору и усилит определенные позиции РФ в достижении тех или иных дивидендов с нашими партнерами", - подчеркнул он, подчеркивая, что это его точка зрения.

При этом военный добавил, что поэтому очень важно не допустить дальнейшее усиление противника и по возможности из города его выбить.

Федоренко подтвердил, что на Харьковщине действительно удалось ударить по новейшей российской колесной САУ 2С43 "Мальва". По его словам, обнаружить ее помогли другие подразделения и во время ее перемещения врагом было нанесено поражение.

"К сожалению, не удалось ее сжечь точно, но то, что она существенно повреждена, благодаря разведывательной информации, мы точно знаем", - подчеркнул он.

Федоренко отметил, что ситуацию на Харьковском направлении можно охарактеризовать как высокоинтенсивную. По его словам, хоть противник и несет большие потери в технике и живой силе на поле боя, но находит резервы для того, чтобы их пополнить и держать постоянно высокоинтенсивный уровень, то есть ударно штурмовые действия противника происходят ежедневно.

"Но Силы обороны виртуозно выполняют свою работу, потому что противник там успехов нет. Также проведен ряд операций, которые позволили выбить противника с определенного количества позиций и сейчас их надежно удержать. Ситуация близка к стабилизации, то есть Силы обороны воюют в полный рост для того, чтобы можно было так сказать", - рассказал Федоренко.

Уничтожение САУ "Мальва" - детали

Недавно на фронте заметили новейшую российскую колесную САУ 2С43 "Мальва". Это первый известный случай ее использования на поле боя.

Defence Express сообщал, что оккупанты использовали новую технику во время боя в Харьковской области, хотя сама САУ в этот момент была "засвечена" на территории Белгородской области РФ.

Первую публичную демонстрацию 2С43 "Мальва" россияне провели в 2020 году, однако армия РФ начала их получать только в октябре 2023 года. За это время пропагандисты дважды заявляли об успешных испытаниях этой техники, но результаты не озвучивали.

По мнению экспертов, эту САУ можно считать российской попыткой создать аналог французской САУ CAESAR. Однако их версия фактически предусматривает перестановку пушки 2А64 калибра 152-мм от "Мста-С" с дальностью стрельбы до 24 километров на колесную базу.

Сейчас известно, что боевая масса "Мальвы" 32 тонны. Для ее работы требуется 5 человек. Возимый боезапас САУ - 30 снарядов, а шасси - БАЗ-6010-027 с бронекабиной.

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