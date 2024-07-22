Сейчас фронт выглядит пока более стабильным, чем несколько месяцев назад, считает Александр Мусиенко.

Российские оккупанты перебрасывают дополнительные силы на Харьковщину для того, чтобы оттянуть часть украинских войск на это направление, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Александр Мусиенко.

"Основной театр боевых действий с точки зрения наступления врага - это Донецкая область. Она такой и будет оставаться. Что касается Харьковщины, наш фронт стабилен, наши силы его удерживают", - сказал Мусиенко.

По его словам, враг просто подкрепляет свои позиции, чтобы нашим силам не удавалось проводить активные и эффективные контратаки, чтобы вытеснить противника оттуда.

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"Они будут использовать этот момент - нависание с северного фланга, постоянно. Чтобы мы там удерживали наши силы. Чтобы мы там удерживали наши подразделения, которые используют снаряды, боеприпасы. И не применяли их там, где враг в полной мере наступает наиболее активно", - пояснил аналитик.

По мнению эксперта, несмотря на то, что враг перебрасывает новые группировки на Харьковщину - его резервы пока исчерпываются.

"Признаки этого есть. И я думаю, что они пойдут на определенную паузу. А где-то в октябре попытаются возобновить наступательные действия. И это наступление будет носить политико-пропагандистский характер. До конца года им надо продемонстрировать активность, что они владеют инициативой. Но она не закончится оперативно-стратегическими прорывами. Все, что российские войска могут достичь - они уже показали. Это успехи тактического уровня и не более. А фронт выглядит сейчас более стабильным, чем несколько месяцев назад", - добавил Мусиенко.

Российско-украинская война: другие важные новости

По информации УНИАН, в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины в ночь на 22 июля атакован нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе Краснодарского края, в результате чего на объекте возник пожар.

Между тем Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские оккупанты не оставляют попыток захватить Макеевку и Стельмаховку, пытаются взять под контроль острова поймы левого берега реки Днепр и атакуют позиции наших воинов в Клещеевке и Ивановском.

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