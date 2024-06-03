Впервые ее показали еще в 2020 году, но на фронте она "засветилась" впервые.

Недавно на фронте заметили новейшую российскую колесную САУ 2С43 "Мальва". Это первый известный случай ее использования на поле боя.

Как пишет Defence Express, оккупанты использовали новую технику во время боев в Харьковской области, хотя сама САУ в этот момент была "засвечена" на территории Белгородской области РФ.

Первую публичную демонстрацию 2С43 "Мальва" россияне провели в 2020 году, однако армия РФ начала их получать только в октябре 2023 года. За это время пропагандисты дважды заявляли об успешных испытаниях этой техники, но результаты не озвучивали.

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По мнению экспертов, эту САУ можно считать российской попыткой создать аналог французской САУ CAESAR. Однако их версия фактически предусматривает перестановку пушки 2А64 калибра 152-мм от "Мста-С" с дальностью стрельбы до 24 километров на колесную базу.

Сейчас известно, что боевая масса "Мальвы" 32 тонны. Для ее работы требуется 5 человек. Возимый боезапас САУ - 30 снарядов, а шасси - БАЗ-6010-027 с бронекабиной.

САУ "Мальва" - что известно и первое появление

Как писал УНИАН, эта военная техника - разработка Центрального научно-исследовательского института "Буревестник". Над ее созданием работали с 2010-х годов.

В основе лежит пушка 2А64 с длиной ствола в 47 калибров. Она способна вести огонь на дистанции до 24,7 км осколочно-фугасными снарядами и до 29 км активно-реактивными боеприпасами.

Фото САУ в Белгородской области опубликовал украинский разведчик Kriegsforscher. "Мальву" зафиксировал украинский разведывательный дрон, который ведет постоянное наблюдение за российской артиллерией вдоль границы.

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