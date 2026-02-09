РФ ударила дронами по Одессе: в центре города повреждена многоэтажка, есть жертвы

Вражеские беспилотники атаковали областной центр со стороны Черного моря.

В ночь на 9 февраля оккупационная армия нанесла по Одессе массированный удар дронами, произошло попадание в многоэтажный жилой комплекс, известно о погибшем.

Как передает корреспондент УНИАН, воздушная тревога была объявлена примерно в полночь из-за большого количества дронов, которые надвигались на Одесскую область со стороны Черного моря. Вскоре в областном центре начались мощные взрывы и стрельба. Мониторинговые каналы сообщили, что "Шахеды" фиксируются в разных районах города, было слышно, как летают БПЛА над жилыми домами.

Впоследствии начальник Одесской городской администрации Сергей Лысак заявил, что из-за очередной вражеской атаки повреждения получили жилые дома и коммуникации.

Видео дня

"В частности, возник пожар на крыше многоэтажки, поврежден газопровод, а также зафиксировано возгорание легковых автомобилей и нежилого здания", - сообщил чиновник.

Затем он сообщил, что стало известно о погибшем, информация о пострадавших уточняется.

Очевидцы в соцсетях написали, что попадание произошло, в частности, в многоэтажный жилой комплекс "Диво-місто" на улице Среднефонтанской. Местные жители утверждают, что сюда прилетело не менее 2 дронов, из-за чего вспыхнул пожар, повреждены жилые дома, частные автомобили, которые были припаркованы во дворах, магазин "Аврора".

Удары россиян по Одессе

Напомним, в ночь на 4 февраля российская армия нанесла по Одессе массированный дронный удар, в результате чего в городе зафиксированы повреждения гражданской, промышленной и критической инфраструктуры сразу в трех районах: Приморском, Пересыпском и Хаджибейском.

Также тогда были повреждены многоквартирные дома, частный сектор. Всего было повреждено более 20 жилых домов, два детских сада и школа. Несколько человек пострадали.

Вас также могут заинтересовать новости: