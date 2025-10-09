Уже на этапе подготовки россияне понимают, что им нужны не умелые бойцы, а смертники для выполнения одной миссии.

Россия сознательно делает ставку на "одноразовых" солдат, в том числе используя с этой целью иностранных наемников. Об этом в эфире "Киев24" заявил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос.

По его словам, уже на этапе подготовки новобранцев россияне понимают, что им нужно научить смертников, которые с высокой вероятностью не переживут свой первый бой.

"Россияне достаточно эффективно тренируют огромное количество людей в своих учебно-тренировочных центрах, которые развернули как на территории Российской Федерации, так и на оккупированных землях Украины. Они не делают из них супер-воинов, они делают тех воинов, которые должны выполнить только одну задачу", - говорит военный.

Этим он в частности объяснил и тот факт, что россияне никоим образом не пытаются интегрировать иностранных наемников в свою армию, в частности совсем не учат их русскому языку, чтобы преодолеть языковой барьер.

Как писал УНИАН, по данным Госдепа США, на стороне России воюет от 1 до 5 тысяч граждан Кубы. Украинская разведка считает, что их в разы больше - по меньшей мере 20 тысяч.

Ранее российские оппозиционные журналисты провели расследование, в рамках которого выяснили, что в российской армии против Украины воюют граждане полсотни стран мира. В основном это граждане бедных страны Азии и Африки, но есть и немало европейцев.

