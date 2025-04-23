Важно, что за армию России воюют десятки граждан Евросоюза, а в прошлом году вербоваться пришли минимум два американца.

В войне против Украины на стороне России принимают участие наемники из не менее 48 стран мира. "Важные истории" идентифицировали 1500 из них и выяснили, как работает вербовка в ряды армии РФ иностранцев в Москве.

По их данным, только с апреля 2023-го по май 2024-го через московский пункт вербовки в армию могли набрать более полутора тысяч иностранцев.

Больше всего наемников отправились в Россию из Непала - столичный пункт вербовки посетили как минимум 603 человека. В конце 2023 года власти Непала попросили Кремль не набирать их граждан в армию РФ, но вербовка продолжилась. Россия не сообщает родственникам непальцев об их судьбе, и в марте 2025-го семьи погибших и пропавших без вести наемников даже приехали в Москву требовать компенсаций.

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Важно, что за армию России воюют десятки граждан Евросоюза, а в прошлом году вербоваться пришли минимум два американца. Так, в пункте вербовки отметился полный тезка ветерана 82-й десантной дивизии США, 30-летнего Мэтью Кайла Дуброна из Невады.

Воевать за Россию едут граждане Великобритании, Франции, Бельгии, Италии и Австрии. Так, в феврале 2024-го на пункт вербовки пришел 21-летний француз Жан Клеман. Его мать, социолог Элен Клеман-Питио, регулярно ходит в эфиры пропагандистов RT и выступала на одной конференции Александром Дугиным.

На войну активно вербуются выходцы из стран Ближнего Востока (Египта, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Турции, Алжира и других стран). Так, контракт подписал 26-летний сириец Омаран Хадак, который бежал в Россию, чтобы не служить в армии Башара Асада. 24-летний Камель Летайеф называет себя "первым в истории России алжирцем, вступившим в ряды российской армии".

Еще один источник для вербовки - неблагополучные страны Африки (Гана, Камерун и Сенегал). 25-летний Джозеф Дезаир Покам прилетел из Камеруна на саммит "Россия - Африка" под лозунгом "За мир, безопасность и развитие", а после отправился на пункт вербовки на войну с Украиной.

Война в Украине - пленные наемники

Бойцы 49 отдельной штурмовой бригады "Карпатская Сечь" возле Торецка взяли в плен гражданина Сенегала, который приехал воевать за Россию. Как сказал сам пленный, он учился два года в России и хотел уехать в Европу. Сенегалец хотел эмигрировать в Германию, но "ему сказали, чтобы он пошел на линию боевого соприкосновения, заработал деньги, а потом переедет дальше".

Недавно в плен ВСУ попали граждане Китая. Один из них рассказал, что был завербован представителем РФ непосредственно в Китае и в феврале 2025 года прибыл в Москву. Другой сообщил, что приехал в Россию в декабре 2024 года якобы с туристической целью.

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