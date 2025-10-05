Соединенные Штаты хотят помешать ООН отменить эмбарго против Кубы из-за участия ее наемников в войне с Украиной.

На стороне России в Украине воюет до 5000 кубинцев. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю телеграмму Государственного департамента США.

Отмечается, что администрация США мобилизует своих дипломатов, чтобы убедить другие страны не поддерживать резолюцию ООН, которая призывает Вашингтон снять многолетнее эмбарго против Кубы. Для этого, в частности, дипломатам поручено распространять информацию о поддержке Гаваной российской войны против Украины.

В статье говорится, что в несекретной телеграмме Госдепа от 2 октября, направленной десяткам американских посольств, дипломатам предписано призвать правительства выступить против этой необязательной резолюции. Ее ежегодно принимает Генассамблея ООН.

Так, в прошлом году Генассамблея приняла резолюцию 187 голосами "за". Против выступили только США и Израиль, Молдова воздержалась.

Издание напомнило, что с момента возвращения к президентству Трамп увеличил санкционное давление на Кубу, а именно вернул ее в список государств-спонсоров терроризма, усилил финансовые и туристические ограничения, а также ввел санкции против иностранцев, сотрудничающих с кубинскими врачами.

В документе Госдепа говорится, что резолюция ООН "ошибочно" обвиняет США в проблемах Кубы, которые на самом деле вызваны "собственной коррупцией и некомпетентностью" кубинского режима. Целью кампании названо уменьшение количества голосов "за".

"Желательны голоса 'против', но воздержание или неучастие в голосовании также полезны", - говорится в документе, где подчеркивается, что Вашингтон нуждается в "союзниках и единомышленниках" в этом вопросе.

Reuters пишет, что кубинские власти обвинили санкции США в самом тяжелом за последние десятилетия кризисе с дефицитом товаров первой необходимости, разрушенной инфраструктурой и гиперинфляцией. Госдеп же в ответ заявил, что Куба использует ежегодную резолюцию ООН, чтобы "изображать себя жертвой", и не заслуживает поддержки демократических союзников США.

"Администрация Трампа не будет стоять в стороне и не поддержит нелегитимный режим, который подрывает наши национальные интересы безопасности в регионе", - сказал представитель Госдепа в комментарии Reuters.

Медиа пишет, что во внутреннем документе приведено около двух десятков тезисов, которые обвиняют Гавану в расточительстве ресурсов, подавлении прав человека и угрозе международному миру. Один из тезисов утверждает, что Куба и президент Мигель Диас-Канель активно поддерживают войну России против Украины.

"После Северной Кореи Куба является крупнейшим поставщиком иностранных военных для российской агрессии - от 1 000 до 5 000 кубинцев воюют в Украине", - говорится в документе.

Представитель Госдепартамента отказался предоставить детали, но подтвердил, что Вашингтон знает об участии кубинцев в боевых действиях на стороне России.

"Кубинский режим не смог защитить своих граждан от использования их в качестве пешек в российско-украинской войне", - заявил чиновник.

Кубинские наемники на войне в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, РФ наняла для войны в Украине 20 000 кубинцев. По данным представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, Куба занимает первое место среди стран, откуда Россия вербует наемников для войны. Представитель разведки добавил, что средний возраст кубинских бойцов составляет 35 лет, а их среднемесячная заработная плата - 2000 долларов.

Также Politico в начале 2025 года писало, что Россия обманула кубинцев и отправила погибать в Украине. Как рассказал кубинец Хорхе, ему обещали огромную по кубинским меркам зарплату и российский паспорт, если он заключит однолетний контракт с армией РФ.

"Теперь нам говорят, что, поскольку мы граждане России, мы должны продолжать воевать до конца войны", - рассказывал Хорхе. Никто из кубинских наемников, опрошенных Politico, не упоминал идейные мотивы в качестве причины пойти в российскую армию. А многие уверяли, что они нанимались на работу, которая вообще не имела ничего общего с войной, например, на стройку. А те, кто сознательно шел в армию РФ, верили, что это действительно будет контракт на один год.

