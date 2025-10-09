В случае заморозки войны многие россияне вернутся домой и больше не захотят идти на смерть, увидев последствия "смертономики".

В случае заморозки войны многие россияне вернутся домой и больше не захотят идти на смерть в рядах оккупантов, поэтому власти РФ боятся остановки "конвейера смерти". Такое мнение высказал основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный в эфире "24 Канала".

По его словам, у россиян уже проблема с пополнением живой силы несмотря на то, что там поднимают выплаты за подписанные контракты с Минобороны.

"Они несут потери 30-35 тыс личного состава в месяц. Погибших из них где-то 10-12 тыс, а все остальное - это раненые, которые выбыли с поля боя, которые не могут дальше воевать, потому что есть серьезные ранения, ампутации и все остальное. У них сейчас уже начались проблемы с личным составом. Раньше у них была очень интересная схема, когда у них в крупных городах как Санкт-Петербург, Москва были премии за подписание контракта с Минобороны 3-4 млн рублей. На периферии, например в Иркутской области, в других местах эти премии были намного меньше - 500-600 тыс. И сейчас в той же Иркутской области они премии подняли до 3 млн. Это свидетельствует, что желающих воювать стало очень мало", - замечает Нарожный.

В случае же, если россияне остановят войну, какое-то значительное количество людей с фронта вернется обратно.

"И они осознают, в какой ситуации они находятся. То есть денег нет, экономика разрушена, есть дефицит топлива. И какая будет мотивация вновь начать воевать?", - отметил Нарожный.

Он уверен, что даже увеличение выплат за контракт уже не убедит россиян идти воевать. Эксперт объясняет:

"Потому что положить свою жизнь, свое здоровье и получить эти несчастные 3 млн рублей на выходе - просто смешно. Поэтому эта смертономика, как ее называют в России, - когда нельзя остановить конвейер смерти. И он сейчас работает".

Возможность нападения РФ на Европу

Президент Владимир считает, что при масштабной мобилизации в России, Путин начнет терять рейтинги доверия среди россиян, и для исправления ситуации, ему придется начать большую войну в Европе, чтобы демонстрировать какие-то успехи. По объяснению президента, Путин, которому нужно все время "продавать" успех, в войне против Украины все, что он мог "продать", он уже "продал".

