В море выходят преимущественно носители крылатых ракет "Калибр", чтобы осуществить запуски по Украине, после этого сразу возвращаются в порт.

Согласно выводам OSINT-исследователя MT Anderson, Новороссийский порт заполнен российскими военными кораблями максимально. Военный флот даже занял некоторые причалы гражданских судов и пограничников.

"Также заметны признаки работ по созданию нового причала, однако непонятно, связано ли это с желанием рассредоточить корабли или улучшить инфраструктуру порта", - отметил MT Anderson изданию Крым.Реалии.

Аналитик констатировал достаточно низкую активность на самих причалах. По его мнению, это указывает на то, что флот редко получает боевые задачи.

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О том, какую боевую деятельность сейчас осуществляет Черноморский флот в Новороссийске, также рассказал военный эксперт из Крыма, бывший украинский офицер, подполковник запаса ВСУ.

По его словам, в море выходят преимущественно носители крылатых ракет "Калибр", чтобы осуществить запуски по Украине, после этого сразу возвращаются в порт.

"Ракету корабль может запустить и находясь у причала, но это опасно в случае внештатных ситуаций, например, схождение ракеты на начальном участке траектории. Во всех остальных случаях российские корабли опасаются выходить из гавани из-за риска встречи с украинскими морскими дронами. Исключение - подводные лодки. "Варшавянка" может находиться в автономном плавании до 45 суток", - сказал он.

Подполковник запаса ВСУ отмечает низкую эффективность атак "Калибрами" - украинские ПВО и ВВС на протяжении уже многих месяцев сбивают практически сто процентов запущенных ракет.

"Сегодня их задача - истощение и перегрузка украинской противовоздушной обороны", - добавил эксперт.

Черноморский флот РФ

Ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что ключевой целью для Украины на территории временно оккупированного Крыма и в целом в Черном море являются российские носители крылатых ракет.

По его словам, для чего Россия время от времени выводит боевые корабли в Черное море. По его словам, это может быть связано или с рассредоточением, или с боевым применением.

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