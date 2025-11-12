В течение суток военнослужащие ВМС уничтожили 14 ударных БпЛА.

Российская оккупационная армия в ночь на 12 ноября нанесла беспилотные удары по Одесской и Днепропетровской областях - погиб человек, есть разрушения.

Как сообщил начальник Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, враг атаковал беспилотником Васильковскую громаду, что на Синельниковщине.

"К сожалению, погиб 47-летний мужчина... Повреждена инфраструктура. БпЛА агрессор направил и на Павлоград. Возникли пожары. Повреждены частные предприятия, авто", - рассказал чиновник.

По его словам, по Никопольщине агрессор применил артиллерию и FPV-дрон. Попал по райцентру и Покровской громаде. В результате произошел пожар в частном доме.

Защитники неба, добавил Гайваненко, уничтожили в области 8 беспилотников.

Как передает корреспондент УНИАН, также россияне почти круглосуточно атакуют дронами Одесскую область. В частности, 11 ноября в течение дня жители областного центра слышали взрывы и стрельбу. По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, днем вторника зафиксировано падение обломков в нескольких локациях города и Одесского района. Повреждена крыша частного дома и участок дороги.

Уже в ночь на 12 ноября враг снова атаковал Одесскую область. В Пересыпском районе города повреждения получил многоэтажный жилой дом - произошло возгорание на верхних этажах здания, находящегося на стадии строительства. По словам Кипера, огонь потух самостоятельно.

"Информация о погибших или пострадавших, к счастью, не поступала", - подчеркнул глава ОВА.

Чиновник настойчиво просит граждан не подходить к местам падения обломков и заботиться о своей безопасности.

В Военно-морских силах ВСУ сообщили, что за минувшие сутки военнослужащие ВМС уничтожили 14 "Шахедов".

Обстрелы РФ - последние новости

Напомним, в ночь на 11 ноября россияне массированно атаковали "Шахедами" юг Одесской области - на нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары, повреждено депо "Укрзализныци".

В частности, оккупанты атаковали Измаильский район, по данным прокуратуры, из-за обстрела в районе повреждены объекты энергетической и производственной инфраструктуры, в городе Измаил - частный дом и автомобиль. Осколочные ранения получил гражданский человек.

В то же время 8 ноября министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Россия спланировано атаковала подстанции, которые обеспечивают электроэнергией Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. По его словам, Россия намеренно ставит под угрозу ядерную безопасность в Европе.

"Мы призываем к срочному созыву Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы ответить на эти неприемлемые риски", - добавил Сибига.

