Подбитая этими БпЛА машина не может довезти БК, и эвакуировать или отремонтировать ее в большинстве случаев уже невозможно.

Россияне сейчас много внимания уделяют нарушению логистических маршрутов ВСУ в Донецкой области и для этого используют все имеющиеся возможности, в том числе применяя большое количество "дронов-ждунов".

Об этом рассказал офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк в эфире "24 Канала", говоря о ситуации на восточном фронте, в частности Покровском направлении.

"Россияне отдают предпочтение всему, что может нарушить нашу логистику. И пехоте", - сказал он о последней тактике оккупантов.

Видео дня

По словам военного, еще с начала лета стало понятно, что основной задачей россиян, кроме их планов захватить Донецкую область, является нарушение логистики ВСУ.

"Это то, чем мы занимались усиленно с 2022 года, потому что без логистики войны не будет, так как не будет чем воевать. А россияне это поняли относительно недавно и пытаются привлекать различные подразделения для этого. В частности, подразделение "Рубикон" - очень известное в узких кругах подразделение БпЛА, которое специализируется именно на таких узкопрофильных задачах. Бронетехнику, артиллерию, минометы и все остальное применяют меньше - это не так ощутимо, как с дронами", - отметил Черняк.

Он добавил, что логистические маршруты в зоне боевых действий - это не очень распространенная вещь, то есть не так много нормальных, адекватных, которыми можно провести боекомплект, поменять людей на позициях. Россияне очень качественно стараются осуществлять аэроразведку, чтобы эти логистические маршруты обнаружить и затем осуществлять меры огневого воздействия, чтобы эти маршруты нарушить.

"Сейчас мы используем наземные дроны для логистики, в том числе и те, которые могут везти до 300 кг эффективной нагрузки. Потому что броневики, пикапы, мотоциклы являются довольно легкой мишенью для российских дронов, особенно "дронов-ждунов", которых очень много на линии боевого соприкосновения, которые просто могут до 6 часов ждать на логистических маршрутах. И когда видят, что идет военная машина, они начинают на нее охотиться", - говорит военный.

В общем, по его словам, враг не пренебрегает сейчас и по гражданским машинам такие дроны использовать.

Черняк объяснил, что даже просто подбитая машина уже не может доставить боекомплект защитникам.

"При достаточном умении пилота можно эффективно обезвреживать и бронированную технику, потому что движение вперед она продолжать уже не будет. А если она не продолжает движение вперед, это означает, что задача противника выполнена - машина с БК не может довезти БК. Так что не так важно, уничтожена она или повреждена. Если водитель остался жив, то попытаться такую машину эвакуировать или отремонтировать в большинстве случаев уже не представляется возможным. И если противник машину повредил, он может выпустить еще несколько дронов для того, чтобы ее полностью уничтожить", - рассказал он.

По словам офицера бригады, "дрон-ждун" выключает пропеллеры и при включенной только только камере он может караулить до 6 часов.

"6 часов - это довольно большой промежуток времени и за 6 часов многое проезжает по логистическим путям - и военного, и гражданского автотранспорта. Конечно, боремся и с такими дронами. Самая большая сложность в борьбе с ними - это их обнаружить. После того как он обнаружен, ему считанные минуты остаются - мы сбросами чаще всего обезвреживаем", - отметил Черняк.

Относительно живой силы, которую россияне стягивают на направление, он подчеркнул, что это преимущественно пехота, потому что именно на пехоту приходится где-то 90% штурмовых потуг противника.

"И это совершенно разные люди. Как кадровые военнослужащие, так и люди из тюрем. Абсолютно разные народности, касты", - сказал Черняк.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предполагает, что российский диктатор Владимир Путин может решиться на проведение новой мобилизации в РФ. Это серьезная угроза, подчеркнул Буданов.

В свою очередь военный обозреватель Денис Попович рассказал, куда, по его мнению, пойдут россияне после Покровска. По его словам, в случае захвата города в Донецкой области российские захватчики смогут продвигаться в Днепропетровскую область. Попович добавил, что постоянная переброска вражеских сил в Донецкую область направлена на то, чтобы "дожать" эту область.

Вас также могут заинтересовать новости: