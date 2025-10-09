Защищать отдельные объекты уже недостаточно, считает Анатолий Храпчинский.

Украине нужна новая стратегия противодействия российским "умным" дронам. Об этом в эфире телеканала "КИЕВ24" заявил заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

По его словам, ранее российские полуавтономные дроны летали на расстояние до 10 км, а сейчас их дальность выросла уже до 40 км. Храпчинский подчеркнул, что вместо попыток защитить отдельные объекты, например, локомотивы, нужно внедрять более комплексную систему противодействия этой угрозе.

"Надо искать решения, которые будут противодействовать не просто попаданию, а самому применению этих средств. То есть усиление наших возможностей по выявлению, по противодействию. Здесь больше стратегические задачи. Здесь проблема общая, в рамках всего государства. Здесь надо говорить о новом подходе к противодействию и построению более глобальных систем", - считает эксперт.

Война в Украине: угроза от дронов

Как писал УНИАН, россияне начали применять "Шахеды" для ударов по украинской железной дороге, в частности по локомотивам. Специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флэш" Бескрестнов предупредил, что россияне могут парализовать железную дорогу, если не принять меры.

Украинский проект Defense Express предлагает решить эту проблему "дедовским" методом. А именно предлагается использовать опыт Второй мировой войны, когда железнодорожные эшелоны имели в своем составе платформу с зенитками, чтобы самостоятельно отбиваться от вражеских штурмовиков.

