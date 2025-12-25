Россияне атаковали порты и промышленность Одесской области: есть погибший и разрушения

Также поврежден ряд административных зданий и столовая.

В ночь на 25 декабря российская армия снова атаковала дронами Одесскую область. Среди целей захватчиков были порты и промышленные объекты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, в ночь на 25 декабря РФ атаковала ударными беспилотниками объекты портовой и промышленной инфраструктуры Одесской области. Также поврежден ряд административных зданий и столовая.

"Из-за атаки погиб гражданский человек - 57-летний мужчина. Травмированы еще двое гражданских - 48-летнего мужчину доставили в больницу, 68-летнему мужчине на месте оказали медицинскую помощь", - рассказали в прокуратуре.

Видео дня

Сейчас начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным начальника Одесской ОГА Олега Кипера, есть повреждения административных, производственных и складских помещений. На отдельных объектах возникли очаги возгораний, которые уже ликвидированы. Человека, который погиб, изъяли из-под завалов.

В региональном главке ГСЧС добавили, что пожар оперативно ликвидировали. Для ликвидации последствий атаки привлекались 11 единиц техники и 51 огнеборец.

Россияне атакуют портовую инфраструктуру Украины - важные новости

Как писал УНИАН, армия РФ наносит удары по морским портам Украины. Недавно в Одессе было повреждено гражданское судно под флагом Ливана, транспортировавшее украинскую сою, в Ренийском порту поражены административные здания и инфраструктура. На территории порта "Южный" в течение нескольких дней ликвидировали пожар на промышленном предприятии.

В частности, враг пять раз атаковал этот объект, что наносило новые разрушения и увеличивало масштаб пожара. После дроновой атаки по "Южному" в пригороде Одессы дорогу залило маслом из-за попадания в резервуары.

Вчера, 24 декабря, стало известно, что из-за массированных атак по порту "Южный" в Черное море попали тонны растительного масла. Акватория порта временно перекрыта до полной ликвидации последствий утечки. По словам экологов, произошла масштабная экологическая катастрофа, на побережье Одессы погибло много птиц. В Одесском зоопарке принимают птиц, которых жителям города удалось спасти - птиц отмывают от масла и оставляют на реабилитацию.

Вас также могут заинтересовать новости: