Россияне пытаются продвигаться и захватывать населенные пункты.

Новопавловское направление "остается тяжелым", но Силы обороны Украины разрушают реализацию дальнейшего продвижения врага.

Об этом в эфире "Киев 24" сказал Игорь Романенко, генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины". "В сторону Днепропетровщины сейчас сформировалась достаточно большая вражеская группировка войск, пересекли границу и сейчас идут напряженные боевые действия за несколько населенных пунктов", - сказал он.

Эксперт добавил, что это так называемый вариант тактических действий "тысячи порезов". "То есть на нескольких направлениях. У них есть для этого силы. И они пытаются продвигаться и захватывать около 10 наших населенных пунктов", - отметил Романенко.

По его словам, Силы обороны Украины разрушают реализацию дальнейшего продвижения врага:

"В ближайшие несколько дней будут определяться возможности наших ресурсов, резервов. И это означает - и дальнейших действий на этом направлении", - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что оккупанты продолжают наступать на Покровском и Добропольском направлениях. Напряженная ситуация сохраняется также на Лиманском и Новопавловском направлениях.

Он также отметил, что враг перебрасывал из Сумского направления на Новопавловское подразделения морской пехоты, чтобы прорвать нашу оборону и сделать рывок или в Запорожскую, или в Днепропетровскую область.

Впрочем, Силы обороны Украины активными действиями сорвали попытку наступления захватчиков на Новопавловском направлении. А вся морская пехота россиян сейчас завязла в боях на Добропольском направлении.

