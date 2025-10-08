Он отметил, что на поле боя недостаточно беспилотных летательных аппаратов.

По меньшей мере 60% отработанных целей по врагу на войне в Украине выполняют беспилотные авиационные комплексы. Об этом в эфире "Украинского радио" сказал Андрей Отченаш, командир экипажа беспилотных авиационных комплексов "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины.

"Их не может быть достаточно, поскольку типы БПЛА очень быстро меняются. То, что месяц назад было суперактуальным, сегодня уже может не работать", - пояснил военнослужащий.

Командир добавил, что "если бы у нас была экономическая мощность как в РФ и партнерская помощь со стороны Китая, тогда это можно было бы сделать".

"Минимум 60% отработанных целей по противнику выполняют именно беспилотные авиационные комплексы. И это только в нашей бригаде. А что уж говорить о подразделениях беспилотных систем, которые дают невероятный результат или подразделения ГУР, которые отрабатывают противника ежедневно еще и на дальних рубежах", - сказал Отченаш.

Он также рассказал, что "на направлении может появиться средство, которое будет противодействовать такой работе". Военнослужащий отметил:

"Все может происходить чрезвычайно стремительно. И здесь важно не так количество, как содержание самого дрона, насколько быстро его можно модернизировать. Модернизация будет продолжаться до тех пор, пока систем РЭБ не будут везде, и беспилотниками просто невозможно будет пользоваться. Рано или поздно этот период наступит".

По его словам, "война может вернуться к условной артиллерии и пехоте только потому, что противник или Силы обороны будут применять настолько большое количество систем РЭБ, оптоволоконных систем борьбы, что летать будет просто невозможно".

Борьба с российскими дронами

Как сообщалось, ранее Юрий Федоренко, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" заявил, что гражданскому населению Украины нужно учиться стрелять из ружей, чтобы сбивать российские дроны, в частности на оптоволокне.

Он отметил, что если в условиях города эту задачу выполнить сложно, чтобы никого не ранить, то в условиях сельской местности это можно будет делать без значительных проблем.

