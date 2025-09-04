Украинские военные вернули два села и остановили новый прорыв российских оккупантов.

На днях в сети появилась информация о том, что Силы обороны Украины якобы переходят в контрнаступление в Сумской области. Командующий Десантно-штурмовыми войсками, бригадный генерал Олег Апостол ответил, действительно ли это так.

"Кто такой комментатор этой новости? Где-то что-то услышал и теперь что-то анализирует и дает оценку? И так у нас большинство в Украине – хотят, чтобы их не забыли. Пусть себе тихонько сидят. Оценку могут дать официальные источники ВСУ и больше никто. Для начала надо выучить, что такое контрнаступление", – сказал он в интервью "Укринформу".

Командующий отметил, что ситуацию в Сумской области стабилизировали. Украинские военные вернули два села и остановили новый прорыв российских оккупантов. Кроме того, зачищены вражеские диверсионные группы.

Однако о контрнаступлении в классическом понимании речь не идет.

"Сейчас постепенно движемся вперед, удерживаем позиции. Сделали уже один сюрприз для противника, из-за которого он несет большие потери и ничего не может сделать. Это не контрнаступление в классическом понимании – мы возвращаем свое и держим линию. Видим, что и сумчане успокоились, потому что переживали за свой город, как и мы", – подчеркнул бригадный генерал.

Говоря о ситуации с фортификациями на Сумщине, Апостол сказал, что там готовят "мощную систему фортификаций и инженерных заграждений". По его словам, позиции делают так, что их не видно с воздуха. Они также могут выдержать удары дронов и артиллерии.

"Созданы зоны, где противник несет большие потери. Реки перекрыты, лесные полосы переделаны в оборонительные рубежи. Противнику будет очень трудно наступать. Мы почти завершили эти работы, и это значительно усилит нашу оборону", – добавил Олег Апостол.

Война в Украине: ситуация на фронте

Украинские военные отбросили россиян возле Толстого, что в Донецкой области. Кроме того, ВСУ удалось уничтожить позиции противника по трассе из Поддубного на Искру. Об этом сообщает проект DeepState.

В свою очередь, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что наступательный импульс оккупационных войск РФ иссяк быстрее, чем это планировалось в начале 2025 года. Поэтому россияне вынуждены перегруппировывать войска и подтягивать резервы.

