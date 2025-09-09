Две трубы магистрального газопровода с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки прекратили функционирование.

8 сентября в результате серии взрывов в российском городе Пенза выведена из строя единая система магистральных нефтепроводов. Как сообщили УНИАН источники в Главном управлении разведки Министерства обороны, по меньшей мере четыре взрыва в Железнодорожном районе г. Пенза прогремели около 4 часов утра.

Вследствие этого две трубы магистрального газопровода с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки прекратили функционирование. Кроме того, согласно информации источника в украинской разведке, на этой же локации повреждены еще две трубы газопровода регионального значения.

По словам собеседника, через несколько часов после взрывов, с целью скрыть истинные причины чрезвычайного происшествия, в местных СМИ появилась информация о якобы "плановых учениях" на нефтегазовых объектах совместно с экстренными и специальными службами. Оккупанты призвали местных жителей сохранять спокойствие и не реагировать на информацию о взрывах в местных пабликах.

Видео дня

"Оба пораженных газопровода обеспечивали деятельность военных объектов РФ, задействованных в полномасштабной агрессии РФ против Украины", - подчеркнул источник.

Удары по РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 сентября подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

Было зафиксировано попадание в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, ориентировочная мощность которой составляет 6 млн тонн нефти в год.

Также подразделения Сил специальных операций ВСУ нанесли огневое поражение по позиции двух дивизионов ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области РФ. По предварительным данным, есть попадание в командно-штабную машину и пункт управления.

Вас также могут заинтересовать новости: