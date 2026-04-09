ВСУ успешно 'прорубают' воздушные коридоры для ударов дронами и ракетами, - эксперт

В частности, в первом квартале этого года на 240% возросла активность ВСУ по уничтожению российских средств противовоздушной обороны.

Украинские защитники создают предпосылки для более успешного запуска не только дальнобойных дронов, но и крылатых ракет. Об этом глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан сказал в эфире Radio NV.

В частности, он прокомментировал информацию о том, что Силы обороны Украины путем уничтожения большого количества российских средств ПВО у украинских границ уже прорубили несколько воздушных коридоров для запуска дальнобойных дронов вглубь России.

"Да, конечно, и не только беспилотники. Речь может идти потенциально и о наших ракетах. Потому что "Буки" и "Торы" – это все, что может поражать и наши крылатые цели", – отметил Кузан.

Он добавил, что Силами обороны ведется системная работа по поражению любых российских средств ПВО, размещенных и на временно оккупированных территориях Украины на юге и востоке.

Также он подтвердил случаи поражения российского радиолокационного комплекса "Валдай", призванного закрывать небо от украинских дронов.

"Ведется постоянная работа по очистке неба и фактически прорубанию тех коридоров. И эта работа именно в первом квартале 2026 года фактически выросла на 240%. Мы увидели статистику, как действительно, от 10 до 85 именно средств противовоздушной обороны регулярно поражается нами на оккупированной территории", – отметил Кузан.

Как сообщал УНИАН, по мнению председателя совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Ивана Тимочко, массированные запуски дронов вглубь территории России психологически давят на россиян, но нужно повышать коэффициент точности этих дронов.

Сейчас Украина активно реализует план, согласно которому война должна вернуться туда, откуда она пришла. Это помогает разрушить иллюзию безопасности среди россиян.

Украинские беспилотники разрушают российскую энергетическую инфраструктуру, военные склады и аэродромы на расстоянии, которое уже достигает 2 тысяч км.

