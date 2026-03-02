'Вдвое меньше, чем в январе': в DeepState сообщили, сколько территорий оккупировано в феврале

В то же время, по словам аналитиков, количество атак не уменьшилось.

В феврале прирост оккупированной территории составил 126 кв. км, что в два раза меньше, чем в январе этого года, и меньше всего с июля 2024 года, сообщает мониторинговый Telegram-канал DeepState.

При этом аналитики отмечают, что нельзя сказать, что атак стало значительно меньше, поскольку разница по сравнению с январем составляет 4%.

"Единственное, что штурмовые действия стали менее многочисленными по составу участников, поэтому важно дождаться объявления количества верифицированных ликвидаций от Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечают аналитики, больше всего штурмовых действий традиционно приходится на Покровский участок – 31%, еще 21% на Гуляйпольский, 13% на Константиновский, а 7% на Лиманский.

"Цифры тождественны тем, что были в январе. В этом враг стабилен как раз", - отмечается в сообщении.

При этом, больше всего продвижений России зафиксировано на Покровском участке - 32%, что, по словам аналитиков, логично. Добавляется, что эти данные тесно связаны с количеством штурмовых действий.

Уточняется, что на втором месте Славянский участок с показателем в 23%, а на третьем - Краматорский участок - 16%.

"Суммарно это 39% всех продвижений, при 9% от количества атак", - объясняют аналитики.

Также они добавили, что на Константиновский участок пришлось 21%, а на Сумскую область - 7%.

Ранее УНИАН сообщал, что заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса поделился, что россияне не отказались от намерений захватить Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу. Палиса отметил, что видит амбициозные планы Москвы. Он добавил, что враг не отказался от захвата Донецкой области, также планирует создание буферной зоны на территории Харьковской и Сумской областей. Кроме этого, по словам генерала, Россия рассчитывает максимально продвинуться в Днепропетровской и Запорожской областях. По словам Палисы, они хотят создать условия для захвата Запорожья, Херсона, Николаева и Одессы.

Также мы писали, что Десантно-штурмовые войска ВСУ рассказали, что бойцам 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск удалось прорвать оборону врага. Сообщается, что это произошло на Александровском направлении. Украинским защитникам в ходе операции удалось уничтожить вражеские огневые сооружения, живую силу и места хранения боеприпасов оккупантов. В ДШВ ВСУ добавили, что благодаря профессиональным действиям разведчиков были сорваны планы врага по дальнейшему наступлению.

