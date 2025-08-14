Зеленский считает, что Путин хочет получить через переговоры контроль над всей Донецкой областью, потому что не может ее захватить силой.

Украина опасается, что на встрече президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина на Аляске в центре внимания будет судьба Донецкой области, которую Москва стремится захватить уже более десяти лет и сейчас хочет полностью получить под свой контроль, пишет The Washington Post.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кремлевский диктатор сейчас пытается через переговоры с Трампом захватить 30% территории региона, которую его войска еще не оккупировали. Однако, боевые действия не прекращаются и российские оккупанты продолжают наступать и одерживать победы во всем регионе.

Издание отмечает, что президент Украины категорически отверг идею сдачи своей территории врагу.

"Мы не покинем Донбасс. Мы не можем этого сделать. Все забывают о первой части - наши территории незаконно оккупированы", - сказал Зеленский.

В то же время, как указывается, среди украинцев преобладают две противоречивые эмоции: истощение от войны, которая длится уже четвертый год, а также отвращение к идее каким-либо образом вознаграждать Россию за ее неспровоцированное вторжение.

Указывается, что многие украинцы, кажется, не хотят признавать, что все или часть территорий могут быть потеряны, даже если Украина официально не признает изменения границ.

Результаты опроса, проведенные в конце июля Киевским международным институтом социологии (КМИС) показали, что большинство украинцев остаются против любого плана, который официально передает Москве оккупированные территории.

"Несмотря на агрессивные действия россиян на фронте и жестокие воздушные атаки на гражданские города в течение последних нескольких месяцев, украинское общественное мнение по вопросам войны и мира существенно не изменилось", - отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий в отчете с итогами опроса.

Бывший чиновник рассказал изданию, что если будет заключено соглашение о перемирии с Россией и она получит определенную украинскую территорию, тогда часть общества будет недовольна этим решением. В то же время, он добавил, что если перемирия не будет, тогда это тоже вызовет недовольство среди населения. Поэтому, найти "золотую середину" будет чрезвычайно трудно.

Также, по его мнению, для Украины нет хорошего соглашения, поскольку любая договоренность приведет к политической нестабильности в Украине, которой Россия сможет манипулировать и усиливать.

Новые детали саммита Трампа и Путина

Ранее УНИАН сообщал, что кремлевский диктатор провел совещание в Москве перед встречей с президентом США. Путин заявил, что целью США является выйти на "договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных сторон" для длительного мира. Он добавил, что США прилагают "искренние и энергичные усилия" для этого.

Также мы писали, что майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук считает маловероятным прекращение боевых действий после встречи Трампа и Путина, поскольку кремлевский диктатор хочет, чтобы мы добровольно вышли из Донбасса, а этого не будет. Ткачук считает, что нужно сохранять безопасность на всей линии соприкосновения, а это 1200 километров.

