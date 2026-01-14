Россияне начали минировать реку Днепр дронами, которых раньше никто не видел, - Милитарный

На надводный беспилотник устанавливают две советские мины, предназначенные для поражения целей на речных акваториях.

Оккупанты минируют реку Днепр с помощью надводного дрона "Сириус-82", сообщает портал Militarnyi со ссылкой на российский пропагандистский ресурс "Военный Осведомитель".

"Для минирования используется надводный дрон "Сириус-82". Судя по обнародованным кадрам, на борт аппарата устанавливаются две якорные речные мины, которые сбрасываются в воду после разблокировки фиксаторов. Следует отметить, что "Сириус-82" был публично продемонстрирован впервые. Визуально он представляет собой компактный легкий надводный аппарат с питанием от аккумуляторных батарей. Для управления и передачи видеосигнала применяется аналоговая система связи. Управление осуществляется с помощью джойстика, аналогичного тем, что используются для FPV-дронов", - говорится в сообщении Militarnyi

Также в сообщении сказано, что водный беспилотник оснащен еще советским боеприпасом ЯРМ (якорная речная мина). Это фугасная мина, предназначенная для поражения десантно-высадочных средств противника путем установки в акваториях рек, озер и водохранилищ.

Видео дня

Конструкция мины ЯРМ состоит из корпуса, взрывного подрывателя с контактной крестовиной и якорного механизма, обеспечивающего фиксацию мины на заданной глубине. После сброса в воду сахарный предохранитель подрывателя постепенно растворяется, в результате чего мина переводится в боевое положение. Подрыв происходит при контакте вражеского плавсредства с крестовиной головной части подрывателя.

Обезвреживание мин типа ЯРМ запрещено. Их ликвидация предусматривает либо подрыв взрывного заряда на месте, либо траление со строгим соблюдением всех мер безопасности.

Общая масса такой мины составляет 13 кг, из которых 3 - тротил.

Как россияне минируют украинские земли

Как сообщал УНИАН, россияне начали минировать территории с помощью сброса мин с "Шахедов". Таким образом, враг минирует территорию, чтобы во время приезда, например, спасателей или других людей на автомобилях могли произойти взрывы.

При этом россияне используют погодный фактор - глубокий снег, в котором мину заметить невозможно.

Вас также могут заинтересовать новости: