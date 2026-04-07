РФ устроила ад в Херсоне: из-за многочисленных 'прилетов' погибли четыре человека

Сегодня, 7 апреля, российские оккупанты нанесли многочисленные удары по Херсону и пригороду, что привело к гибели как минимум четырех человек и большому количеству раненых. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Россияне превратили обычный день в Корабельном районе Херсона в ад для людей. Около получаса оккупанты непрерывно обстреливали жилую застройку. В результате многочисленных "прилетов" повреждены магазин, аптека и квартиры в многоэтажках", – рассказал чиновник.

По его словам, около 10:50 оккупанты обрушили огонь на жилую застройку. В результате ударов смертельные ранения получили женщины 71 и 72 лет, а также 60-летний мужчина. Через несколько часов стало известно еще об одном погибшем – личность мужчины пока устанавливают.

Видео дня

Еще четыре женщины и трое мужчин ранены – все они находятся в больнице. В частности, речь идет о женщинах в возрасте 71, 57, 81 и 75 лет, а также мужчинах 81, 72, и 60 лет. Люди получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, осколочные ранения. Например, у 60-летнего херсонца – травматическая ампутация пальца стопы, у 81-летнего мужчины – осколочное ранение лица.

По словам главы ОВА, кроме областного центра, сегодня пострадала Степановка Херсонской общины – российская авиация атаковала ее управляемыми авиабомбами.

"На центр села Степановка террористы сбросили три авиабомбы – каждая весом в несколько сотен килограммов. Прямым попаданием россияне разрушили здание школы. Также поврежден корпус больницы и окружающие дома. Четверо человек получили ранения: трое мужчин и 14-летний подросток", – рассказал Прокудин.

За жизнь отца подростка сейчас борются медики – он в тяжелом состоянии. Подросток получил травмы средней степени тяжести.

По данным пресс-службы Херсонской областной прокуратуры, сегодня по Херсону и пригороду был осуществлен артиллерийский обстрел и нанесен авиаудар. По данным следствия, по Херсону армия РФ нанесла артиллерийский удар.

"Около 10:45 вражеская авиация направила три авиабомбы на село Степановка. Травмы получили пять жителей, двое из которых – мальчики 9 и 14 лет. Информация о пострадавших уточняется", – отметили в пресс-службе. Начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Позже в Херсонской ГВА сообщили, что в одну из городских больниц доставили еще одну пострадавшую – 28-летнюю жительницу Херсона, пострадавшую в результате очередного обстрела Корабельного района. Женщина получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговые травмы.

Вражеские обстрелы Херсона

Армия РФ постоянно терроризирует Херсон обстрелами. В частности, 3 апреля оккупанты с помощью дрона сбросили взрывчатку на пассажирский автобус, который двигался в Днепровском районе. Все, кто находился в салоне, получили ранения. Пострадали около 10 человек. В больницу были доставлены девушка 19 лет, три женщины 68, 50 и 43 лет и три мужчины 71, 51 и 63 лет. В тяжелом состоянии находился 51-летний водитель автобуса – мужчина получил множественные ранения брюшной полости и ног.

