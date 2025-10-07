Самовольно выполнять такую работу 100% не стоит, а следует приобщаться в ряды ПВО и помогать, подчеркнул он.

Гражданским украинцам опасно самовольно устраивать охоту на вражеские дроны, особенно в густонаселенных городах. Об этом в эфире Киев24 сказал соучредитель и управляющий партнер DroneUA Валерий Яковенко.

"Когда мы говорим о крупных городах или столице, то нужно быть очень осторожными. Дело в том, что использование оружия в пределах густонаселенных окружений может привести к большим рискам повреждения имущества или здоровья других граждан. И самовольно использовать или выполнять такую работу 100% не стоит. Стоит приобщаться в ряды ПВО и помогать", - объяснил он.

По словам Яковенко, были случаи, когда на юге нашей страны некоторые фермеры использовали помповое оружие, чтобы отрабатывать по воздушным целям, таким как дроны-камикадзе, которые залетали на контролируемую территорию Украины, и которые пытались остановить определенные сельскохозяйственные процессы, уничтожая сельскохозяйственную технику, охотясь на фермеров.

"И были кейсы, когда действительно сбивалось огромное количество FPV-дронов малого радиуса действия. И это делалось руками непосредственно фермеров. Стоит ли это масштабировать как пример для распространения? Наверное стоит все же получать навыки работы с оружием, но ждать официальных комментариев от наших представителей правительства для того, чтобы действительно принимать такие решения (сбивать дроны). Потому что это большая опасность для тех, кто окружает", - подчеркнул специалист.

Яковенко говорит, что 100% этого не стоит делать в городе или пригороде, но допускает "возможные сценарии", когда речь идет о прифронтовой территории и малых дронах типа "Молния", небольших дронах со сбросами, "Италмас". Но на первой линии обороны эти дроны может отрабатывать РЭБ.

По его словам, если такой дрон все же преследует гражданского, то лучший вариант в таком случае - прятаться.

"С точки зрения эффективности помпового ружья и оружия такого типа, оно очень эффективно против воздушных целей вроде дронов-камикадзе. И действительно можно сбить такой дрон. И это в некоторых случаях едва ли не единственный путь обезопасить себя. Но навыки обращения с оружием очень нужны, поскольку очень трудно попасть в такую воздушную цель. Второе, не забывайте, что рядом с вами могут быть другие люди, какая-то недвижимость, какой-то объект, чья-то собственность. То есть если это просто поле по линии фронта или посреди поля, когда работает аграрий и происходит атака на какой-то комбайн, то сценарий гипотетически возможен (гражданским применять ружье). Но если это превращать в глобальную охоту, то можно натворить беды", - отметил Яковенко.

Сбивание вражеских целей гражданскими людьми - что известно

Как сообщал УНИАН, командир 429 отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко заявил, что гражданскому населению Украины нужно уже сейчас учиться стрелять из ружей, чтобы сбивать российские дроны.

В частности он говорил о защите на территориях, которые находятся вдоль линии боевого соприкосновения. По словам военного, ружьями гражданские могут сбивать FPV-дроны, в частности, на оптоволокне. Федоренко отметил, что если в условиях города эту задачу выполнить сложно, чтобы никого не ранить, то в условиях сельской местности это можно будет делать без значительных проблем.

