Дронари обнаружили в оккупированном городе вражеский военный КАМАЗ и поразили цель.

Украинские бойцы с помощью FPV-дрона преодолели десятки километров и попали в оккупированное Курахово, что в Донецкой области. Благодаря этому им удалось поразить вражеский военный КАМАЗ. Об этом говорится в публикации 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Недавно группа беспилотных систем 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ SKY STRIKE Unit сумела преодолеть с помощью FPV более 40 км, обойти действие вражеских средств РЭБ и попасть в оккупированное Курахово. Пролетая неподалеку Кураховского водохранилища, дронари обнаружили вражеский военный КАМАЗ и поразили цель", - говорится в сообщении.

По словам военных, сейчас в их полосе ответственности радиус постоянной "килзоны" для захватчиков составляет 15-20 км. Каждый день защитники Покровска наносят по россиянам до 300 ударов только с помощью "сбросов", FPV и "бомберов".

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл ближайшие планы россиян на Покровском направлении. По его словам, самыми интенсивными направлениями боев остаются Покровск и Доброполье.

"Продолжается контрнаступательная операция. И мы считаем, что она очень сложная, но очень своевременная, и считаем, что она успешна. Мы считаем, что эта операция сорвала российскую летнюю наступательную кампанию. За время Добропольской операции у нас зафиксировано более 12 тысяч потерь русских, из них более 7 тысяч - "двухсотых" с 21 августа, с начала этой операции", - заверил глава государства.

Он добавил, что сейчас россиянам поставлена задача взять Покровск срочно - любой ценой.

В то же время старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" заявил, что российские ДРГ уже замечают в Константиновке Донецкой области, а город превращается в руины. Он отметил, что Торецкое, Часовярское и Константиновское направления являются взаимосвязанными, поэтому если одно из них обвалится, следом упадет и второе.

"На данный момент имеем продвижение противника со стороны Часового Яра и Александро-Шульгино, ДРГ противника периодически выскакивают в восточной части Константиновки, а сам город постепенно становится руинами", - добавил он.

