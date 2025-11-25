Северную часть Мирнограда противник пытается штурмовать малыми пехотными группами.

Российские оккупанты в ближайшее время собираются перерезать сухопутное сообщение между Мирноградом и Покровском. Как отмечает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, российские захватчики давят на Мирноград.

"Характер действий противника свидетельствует о намерениях в ближайшее время перерезать сухопутное сообщение между Мирноградом и Покровском. Россияне намерены окружить город, двигаясь в сторону населенных пунктов Ровно и Светлое", - говорится в сообщении.

В то же время Десантно-штурмовые подразделения сдерживают движение российских оккупантов в районе Красного Лимана.

"Северную часть Мирнограда россияне пытаются штурмовать малыми пехотными группами. Враг движется круглосуточно, а для корректировки своего перемещения использует воздушные дроны", - подчеркнули в 7-м корпусе.

Отмечается также, что для защиты южных окраин усиливается группировка украинских войск в городе. В этой зоне оккупанты пытаются накапливать живую силу для дальнейших попыток продвижения.

Кроме того, сообщается, что на северо-востоке Мирнограда 38-я отдельная бригада морской пехоты взяла в плен четырех российских оккупантов, которые пытались штурмовать город.

"Трое из задержанных - бывшие заключенные, которые вышли на свободу благодаря подписанию военных контрактов. Как рассказали россияне, перед штурмом они четыре дня жили в подвале одного из зданий соседнего населенного пункта. Штурмовики не были обеспечены ни едой, ни водой", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее аналитический мониторинговый проект DeepState отмечал, что Покровск не находится в окружении, а Мирноград - под угрозой оперативного окружения со взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики. Также аналитики отмечали, что логистики на этом направлении почти нет, иногда спасает плохая погода.

Тогда сообщалось, что инфильтрация российских захватчиков в Покровск продолжается, осуществляется их фиксация и уничтожение практически во всех точках города.

Впоследствии Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины отметил, что Силам обороны удается понемногу проводить стабилизационные мероприятия в Покровске, где продолжаются уличные бои.

Он отметил, что Силы обороны придерживаются подходов относительно того, что нужно защищать логистические пути. И пока будет удаваться, добавил он, будет стоять Покровск, через который идет логистика в подразделения и части в Мирнограде.

