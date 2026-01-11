Трамп рассматривает новые удары по Ирану, включая атаки по гражданским объектам, - NYT

Трамп еще не принял окончательного решения относительно ударов по Ирану.

Президенту США Дональду Трампу представили несколько вариантов новых военных ударов по Ирану. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что, согласно предложенным вариантам, целями для американских ударов могут стать невоенные объекты в Тегеране. Тем не менее, источники не стали раскрывать подробности о том, что это за объекты.

Собеседники издания подчеркнули, что Трамп еще не принял окончательного решения относительно ударов по Ирану. Тем не менее, они заверили, что президент США "всерьез рассматривает возможность санкционирования" нового удара.

По словам, высокопоставленного военного чиновника, перед любым потенциальным ударом командующим в регионе потребуется время, чтобы укрепить американские позиции и подготовиться к возможным ответным атакам со стороны Ирана.

Напомним, что в Иране продолжаются масштабные протесты против правительства страны. Недовольство у жителей Ирана вызвали, в частности, девальвация национальной валюты и общее падение уровня жизни.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "готовы помочь" народу Ирана в свержении теократической диктатуры. По его словам, Иран стремится к свободе, возможно, как никогда ранее.

