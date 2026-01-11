Жених Даши Квитковой показал маму и бабушку: как выглядят родные футболиста (фото)

Реакцию сети долго ждать не пришлось.

Украинский футболист Владимир Бражко умилил сеть нежными фото со своей невестой Дашей Квитковой и родными.

В своем Instagram он опубликовал несколько очень теплых семейных снимков с Дашей, мамой и бабушкой.

Снимки были сделаны на открытом воздухе, на фоне заснеженного пейзажа. И Вова, и его спутницы выглядят счастливыми и улыбаются.

Пользователи в комментариях не скупились на комплименты:

"Такие хорошие фото! Так рада, что у Даши теперь такие замечательные отношения, она невероятная и заслуживает лучшее", "Важнейшие женщины", "Какая невероятной красоты у вас мама!", "Женщины, воспитавшие лучшего. Мама просто вау". "Классные все".

Также стоит отметить, что Новый 2026 год Бражко встретил с Дашей, ее сыном и несколькими друзьями.

Напомним, ранее футболист Владимир Бражко подогрел слухи о тайной свадьбе с Дашей Квитковой. Она, кстати, тоже и уже не раз намекала о том, что они не просто обручились, но и поженились.

