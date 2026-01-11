'Ориентируемся на четверг': Свириденко рассказала о восстановлении тепла и света в Киеве

По Киеву россияне осуществили одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру за все время полномасштабной войны.

Для существенного улучшения ситуации в Киеве с подачей тепла и электроэнергии нужно время. Об этом в Telegram написала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"В столице, учитывая масштаб повреждений, в рекордные сроки восстановлена подача теплоносителя и электроэнергии. В то же время по объективным причинам в настоящее время действуют плановые и экстренные графики отключений. Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время - ориентируемся на четверг", - отметила она.

По словам Свириденко, в течение этой недели не было ни одного дня без обстрелов объектов энергетики и критической инфраструктуры. "Всего зафиксировано 44 атаки. Основные удары враг наносил по Донецкой, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Киевской, включая Киев, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях", - написала Свириденко.

По ее словам, по Киеву россияне осуществили одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру за все время полномасштабной войны.

"Враг целенаправленно бил баллистикой, в частности по теплогенерирующим объектам. Ситуацию дополнительно осложнили сложные погодные условия и существенное понижение температуры", - отметила премьер-министр Украины.

Она добавила, что лично контролирует ход восстановительных работ, потому что понимает, что отсутствие света и тепла - тяжелое испытание, особенно в мороз.

"Несмотря на все вызовы, украинские энергетики работают в сложнейших условиях и делают максимум возможного. Только за эту неделю электроснабжение восстановлено почти для 700 тысяч потребителей по всей стране", - написала Свириденко.

Она подчеркнула, что правительство работает круглосуточно, чтобы минимизировать последствия атак. В частности, предоставляется и будет предоставляться вся необходимая поддержка генерирующим компаниям – оборудованием, ресурсами, техникой, с привлечением ГСЧС – для скорейшего восстановления.

По ее словам, действует правительственное решение, согласно которому не отключаются объекты критической инфраструктуры стратегического значения, что помогает стабилизировать энергосистему. Происходит наращивание импорта электроэнергии.

Свириденко отметила, что сейчас круглосуточно работают:

правительственная горячая линия – 1545;

горячая линия "Струм" – 1549.

"Просим с пониманием отнестись к ситуации, которую создал враг, сохранять единство и, по возможности, быть энергосберегающими", - написала Свириденко.

РФ за неделю выпустила по Украине почти 2 тысячи дронов, бомб и ракет

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за эту неделю Россия выпустила по Украине почти 1100 ударных дронов, более 890 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов: баллистические, крылатые, была даже и баллистика средней дальности "Орешник".

При этом он подчеркнул, что удары были направлены по целям, которые не имеют никакого военного смысла, в частности по объектам энергетики и жилым домам.

По его словам, россияне специально ждали морозной погоды, чтобы усугубить положение украинцев. Он отмечает, что это сознательный, циничный российский террор именно против людей.

