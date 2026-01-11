Как запечь картофель, чтобы он получился идеально хрустящим: шеф-повар раскрыл простые советы

Запеченные картофелины будут хрустящими снаружи и мягкими внутри.

Многие люди согласны с утверждением, что ни один праздничный ужин не будет полноценным без идеально хрустящего печеного картофеля. Поэтому шеф-повар Лиам Диллон поделился своими простыми техниками, благодаря которым ваш картофель получится безупречным каждый раз, передает Mirror.

Сначала вам нужно убедиться, что у вас есть тот сорт картофеля, который обеспечит идеальный баланс рыхлой середины и хрустящей корочки.

После этого картофель нужно проварить "дольше, чем вы думаете".

"Нарежьте картофель крупными кусками и проварите в хорошо посоленной воде в течение 12-15 минут - пока он не начнет распадаться. Это секрет, который сделает картофель рыхлым внутри и создаст рыхлые края, которые станут хрустящими в духовке", - подчеркнул Диллон.

Затем слейте воду, просушите картофель на пару и хорошо встряхните.

Далее вам нужно растопить несоленое масло и тщательно покрыть им картофель перед тем, как поставить его в духовку при температуре 190 °C на 30-40 минут вместе с целыми веточками свежих трав, таких как розмарин, шалфей и тимьян.

Также шеф-повар советует часто переворачивать картофель.

"Переворачивайте его как следует и не дайте ему высохнуть. Каждое переворачивание в масле - это шаг ближе к картофельной нирване. Такое постоянное подливание и переворачивание создают мифический запеченный картофель: хрустящий снаружи, сочный внутри и блестяще вкусный", - добавил Диллон.

