Известная украинская актриса впервые заговорила о новом романе после громкого развода

Елену Светлицкую прямо спросили об отношениях.

Известная украинская актриса Елена Светлицкая впервые после развода с мужем и отцом своих двух дочерей заговорила о новом романе.

В Instagram в stories артистка традиционно пообщалась с подписчиками, отвечая на поставленные ей вопросы. Среди них был и об отношениях.

"Не хотите ли возобновить отношения с бывшим мужем? Или есть новые?" - спросили Светлицкую.

Отвечая на данный вопрос, Елена дала понять, что отношения с бывшим - в прошлом, и возобновлять она их не намерена, хотя ранее актриса допускала такое развитие событий.

"Наша история с бывшим завершилась и восстановлению не подлежит", - написала Светлицкая.

При этом актриса коротко добавила: "Да, есть новые (отношения)".

Какие-либо подробности нового романа Светлицкая раскрывать не стала.

Напомним, ранее Елена Светлицкая честно ответила, поддерживает ли общение с экс-супругом после развода.

"Мы в прекрасных отношениях с моим бывшим мужем. Он прекрасный отец для детей. Вообще, я считаю, что он лучший папа. Детки его обожают также, как и я к нему хорошо отношусь. Дочки скучают по нему и я стараюсь делать все, чтобы они как можно чаще виделись", - заявляла она.

