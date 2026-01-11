В Киеве без тепла более тысячи домов: Кличко сказал, когда улучшится ситуация

Ситуация с энергоснабжением в столице в ближайшее время будет оставаться очень сложной.

В Киеве без тепла остается более тысячи домов. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, напомнив, что после последней массированной атаки РФ в результате повреждений инфраструктуры города без теплоснабжения остались 6 тысяч многоэтажек.

В большинстве домов подачу тепла восстановили. Также вернули всем жителям водоснабжение, с которым в некоторых районах были перебои.

В то же время, отметил Кличко, ситуация с энергоснабжением в столице в ближайшее время будет оставаться очень сложной.

"В ближайшие дни сильные морозы, по прогнозам, не отступят. Поэтому сложная ситуация в столице будет продолжаться", - написал мэр.

В свою очередь в ДТЭК сообщили, что вернули свет 370 000 семей в Киевской области - 280 тысяч после непогоды и 90 тысяч после обстрелов.

Сейчас без света из-за непогоды остаются около 30 тысяч жителей Броварского, Бучанского и Фастовского районов.

Также в Броварском и Бориспольском районах из-за поврежденного обстрелами оборудования продолжают действовать экстренные отключения.

Ситуация со светом в Киеве

10 января по команде "Укрэнерго" в Киеве и Киевской области применяли экстренные отключения электроэнергии. Впоследствии в Минэнерго заявили, что ситуацию с электроснабжением в Киеве и области удалось стабилизировать.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко объяснил, что экстренные отключения вводились из-за проблемы, которая была на одном из звеньев энергосистемы.

В Киеве сегодня экстренные отключения действуют на Левом берегу Киева, в Печерском и Голосеевском районах. В остальной части города действуют стабилизационные графики.

